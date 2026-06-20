XVIII Concurso
Navalmoral de la Mata premia, entre otros proyectos, uno que formará en técnicas de reanimación pulmonar
La concejalía de Sanidad dota con cuantías económicas iniciativas que enseñan prevención, hábitos saludables y la educación en valores
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Sanidad y del Plan Municipal de Salud, ha resuelto la XVIII Convocatoria de Proyectos de Educación para la Salud. Esta iniciativa consolidada tiene como objetivo fomentar la participación en cuestiones fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de la población. Esta convocatoria pretende implicar a la ciudadanía en ámbitos tan relevantes como la prevención de las drogodependencias, la violencia escolar y de género, los hábitos de alimentación saludable, la igualdad de oportunidades y otros aspectos relacionados con la promoción de la salud.
Asimismo, busca recoger nuevas visiones, ideas y propuestas que complementen el trabajo, los estudios y las evaluaciones que desarrolla el Plan Municipal de Salud. En esta edición se han presentado un total de once proyectos.
Tres correspondían a centros educativos, dos a asociaciones o clubes deportivos y seis a la categoría de población general.
Las iniciativas presentadas han abordado temáticas muy diversas, entre ellas la ocupación saludable del tiempo de ocio, el fomento de la actividad física y el deporte, la educación afectivo-sexual, la sensibilización sobre la discapacidad auditiva, la prevención del acoso escolar, la reanimación cardiopulmonar, la podología o la educación en valores a través del deporte.
Proyectos premiados
En categoría Población General, el proyecto ganador, dotado con 1.200 euros para su desarrollo, es el ‘I Campeonato de Reanimación Cardiopulmonar’, presentado por Julio Zanfaño Ongil. La iniciativa tiene como finalidad promover la formación en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).
En la categoría Centros Educativos el premio de 700 euros ha recaído en el proyecto ‘Kids League Pozonera’, desarrollado por el CP Pozón y presentado por Emilio José Gil Ávila. Su objetivo es fomentar la actividad física para combatir el sedentarismo y promover hábitos de vida saludables, incorporando además acciones relacionadas con la prevención del acoso.
En categoría Asociaciones y Clubes Deportivos, el premio de 900 euros ha sido concedido al proyecto “Torneo Prebenjamín Equinoccio de Otoño, deporte, salud y valores”, presentado por la Asociación Cantera Puerta de Extremadura. La propuesta impulsa la práctica deportiva y los hábitos saludables con un torneo de fútbol base.
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