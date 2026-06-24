A través del Sexpe
Una jornada acerca los recursos y programas para impulsar el empleo en Navalmoral de la Mata
El jueves los ciudadanos podrán conocer, de primera mano y de manera gratuita, herramientas para pensar su futuro laboral desde el medio rural
‘Semillas de Empleo’ llega a Navalmoral de la Mata y con ello una ocasión para descubrir oportunidades, conectar con personas del territorio y pensar el futuro laboral desde el medio rural. Concretamente, el próximo jueves 25 de junio, la ciudad morala acoge la jornada ‘Semillas de Empleo: ideas que brotan, trabajos que florecen’, una iniciativa del Sexpe-COE para acercar al territorio recursos, oportunidades y experiencias inspiradoras sobre empleo, emprendimiento, innovación y economía social.
Esta actividad se desarrollará en el centro sociocultural La Inmaculada, ubicado en avenida. de la Constitución, 2. La hora será a las 9.30 horas.
La jornada comenzará con el acto institucional a cargo de María José Nevado, secretaria general de Empleo de la Junta de Extremadura, y Benito Pineda, concejal de Emprendimiento, Empleo y Transformación Digital. Se impartirá una ponencia motivacional a cargo de Mónica Tierno, directora General de la agrupación de Cooperativas Valle del Jerte.
Dicha ponencia llevará por título ‘Territorios locales, impacto global’.
También el público podrá escuchar un caso de éxito local que tendrá como protagonista a Carolina Giraldo, diseñadora de producto y joyera artística en Festivo Design. La jornada se complementará con una Mesa de recursos del Sexpe, con información práctica sobre programas, ayudas y servicios disponibles para el empleo y el emprendimiento.
Igualmente, habrá un espacio participativo final con el lema ‘Siembra tu semilla de empleo’. En definitiva, una mañana para descubrir oportunidades, conectar con personas del territorio y pensar el futuro laboral desde el medio rural. Las inscripciones son gratuitas y las plazas limitadas.
Con el programa «Semillas de Empleo», el Sexpe refuerza su apuesta por acercar los servicios públicos de empleo a todos los territorios extremeños, fomentando la igualdad de oportunidades, el emprendimiento y la activación del talento local como elementos clave para el desarrollo económico y social de la región. Esta es una iniciativa impulsada por la consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital con el objetivo de acercar a la ciudadanía los recursos, programas y oportunidades disponibles para impulsar el empleo, el emprendimiento y el desarrollo económico en el medio rural.
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