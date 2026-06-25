Música, cine, teatro y folklore llenarán de vida el programa estival cultural en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura que dirige la edil Cristina Marcos, ha preparado una amplia y variada programación cultural para los meses de julio y agosto. Los espectáculos arrancarán el próximo 4 de julio con la celebración de la XIX edición del Encuentro de Bandas de Música, que tendrá lugar a las 20.30 horas en el Teatro del Mercado. En esta ocasión participarán la Banda de Música de Casar de Cáceres y la Banda de Música de Navalmoral, anfitriona del evento. La entrada será libre hasta completar aforo.

Durante el mes de julio la programación contará con la actividad del Cine de Verano. El Parque Municipal acogerá cada martes, a partir de las 22.30 horas, la proyección de películas para todos los públicos, con títulos como ‘Voy a pasármelo bien’, el clásico Flashdance y la reciente comedia ‘Me he vuelto viral’.

La música volverá a ser protagonista gracias a las Noches Musicales de la Fundación Cultural Concha, organizadas por esta entidad con la colaboración del Ayuntamiento de Navalmoral.

El patio de la Fundación será escenario de diversos conciertos, concretamente, los días 10 y 24 de julio y 7 y 21 de agosto, con actuaciones de artistas locales como Julia Lucas y la Dixie Kong Band, además de propuestas de boleros y música clásica.

Por otra parte, la compañía Albadulake impartirá en la ciudad morala un curso gratuito de teatro, patrocinado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. La actividad se desarrollará del 20 al 31 de julio en la casa de la cultura. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción en este mismo espacio cultural.

Festival Folklórico

La programación continuará el 1 de agosto con la celebración del Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo, organizado por el Grupo El Encinar en el Parque Municipal. Esta cita acercará al público las tradiciones y expresiones culturales de diferentes países.

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Con esta propuesta, Cultura Navalmoral se reafirma su apuesta por una programación diversa y de calidad para dinamizar la vida cultural de l localidad durante los meses estivales y ofrecer alternativas de ocio para todos los públicos.