Navalmoral impulsa proyectos sobre buena alimentación, deporte como herramienta educativa y aprender a salvar vidas

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha presentado, en esta semana, los proyectos premiados dentro de la XVII Convocatoria de Proyectos de Educación para la Salud, una iniciativa municipal que continúa apostando por la promoción de hábitos saludables, la prevención y la educación en salud a través del tejido asociativo, educativo y deportivo de la localidad.

Durante la rueda de prensa, el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes y Salud, Jesús Amor, destacó la elevada participación registrada en esta edición, en la que se han recibido un total de 11 proyectos. De ellos, seis corresponden a iniciativas dirigidas a la población general, tres a centros educativos y dos a clubes deportivos.

El responsable municipal señaló además la ausencia de proyectos presentados por las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS), una circunstancia que llevará al ayuntamiento a estudiar una posible modificación de las bases de cara a próximas convocatorias para que los recursos puedan redistribuirse entre otras categorías cuando alguna de ellas quede desierta.

Jesús Amor puso en valor la calidad de las propuestas seleccionadas y recordó que la aportación económica municipal permite desarrollar iniciativas que, de ser ejecutadas directamente por el ayuntamiento, no serían posibles.

Asimismo, destacó que dos de los proyectos premiados están vinculados al fútbol base, un ámbito por el que el consistorio continúa apostando como herramienta educativa y de promoción de valores positivos entre los más jóvenes.

Torneo Equinoccio de Otoño: deporte y alimentación saludable

En representación de la Asociación Deportiva Cantera de Extremadura, Jesús Juárez Cabello presentó el proyecto 'Torneo Equinoccio de Otoño', una iniciativa que este año alcanza su tercera edición y que se celebra coincidiendo con el cambio de estación entre el verano y el otoño, motivo del nombre elegido para el torneo.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la convivencia y el intercambio entre jóvenes deportistas mediante la participación de equipos procedentes no solo de distintas localidades extremeñas, sino también de comunidades autónomas como Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Además del componente deportivo, la iniciativa incorpora la promoción de hábitos alimentarios saludables, especialmente entre las familias participantes. Durante el torneo se desarrollarán acciones orientadas a sensibilizar sobre la importancia de una correcta alimentación en edades tempranas, incluyendo el reparto de fruta y otras actividades relacionadas con la nutrición y el deporte.

Desde la asociación agradecieron al ayuntamiento la colaboración económica recibida, destacando la importancia de este apoyo para el desarrollo del evento.

Por otro lado, el CEIP El Pozón apuesta por el fútbol como herramienta educativa e integradora. Emilio Gil, en representación del CEIP El Pozón, presentó el proyecto educativo 'La Liga Pozonera', una propuesta que pretende aprovechar el interés que despierta el fútbol entre el alumnado para fomentar la convivencia, la inclusión y los hábitos saludables.

El proyecto, dirigido al alumnado de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria, busca organizar y estructurar la práctica deportiva durante los recreos, promoviendo la participación tanto de niños como de niñas y evitando situaciones de exclusión o conflicto.

Entre las medidas previstas destaca la creación de equipos mixtos, la participación activa del alumnado en funciones organizativas y arbitrales, así como la implicación del profesorado en el desarrollo de la actividad. El proyecto también contempla contenidos relacionados con los estiramientos, la actividad física y la alimentación saludable.

Además, se incorporarán figuras como capitanes, responsables físicos o fisioterapeutas dentro de los equipos para facilitar la integración de aquellos alumnos y alumnas que, sin querer participar directamente en los partidos, deseen formar parte de la iniciativa desde otras responsabilidades.

La actividad culminará con una gran jornada final en el pabellón Antonio Jara, concebida como una celebración del deporte y la convivencia escolar.

Un campeonato para aprender a salvar vidas

Finalmente, Julio Zafraño Ongil presentó el proyecto ganador en la categoría de población general, centrado en la formación ciudadana en soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar (RCP).

La iniciativa se desarrollará a través del que será el primer Campeonato de Reanimación Cardiopulmonar, una propuesta innovadora que combina formación y competición con el objetivo de acercar las maniobras de reanimación a toda la población.

El proyecto contará con una primera fase de formación y selección en la que podrán participar asociaciones, clubes deportivos, colectivos vecinales y cualquier entidad interesada del municipio. Posteriormente, los representantes clasificados participarán en una competición final en la que demostrarán sus habilidades utilizando maniquíes de última generación capaces de evaluar objetivamente la calidad de las maniobras realizadas.

Según explicó Julio Zafraño, esta iniciativa permitirá formar a personas de todas las edades y perfiles, además de generar datos de gran interés sobre el nivel de conocimiento de la población en materia de reanimación.

El proyecto se alinea con las recomendaciones del European Resuscitation Council (ERC), que promueve la formación de la ciudadanía en soporte vital básico al ser, en la mayoría de los casos, los primeros intervinientes ante una parada cardiorrespiratoria. Diversos estudios demuestran que una actuación realizada durante los primeros minutos puede incrementar las posibilidades de supervivencia hasta en un 80 por ciento.

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Con esta nueva edición de los Premios de la Salud, el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata reafirma su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables y con el impulso de proyectos que contribuyan al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.