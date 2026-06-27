La apertura de la piscina municipal de Navalmoral de la Mata enfrenta al gobierno y a la oposición

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha instado al equipo de Gobierno municipal a informar sobre la fecha de apertura de la piscina municipal de verano. Esta, según recoge el grupo en una nota, «continúa cerrada cuando ya nos encontramos inmersos en la primera ola de calor del año y cuando la mayoría de municipios de nuestro entorno ya han puesto en funcionamiento sus instalaciones acuáticas», aseguran. Además, critican que el ayuntamiento no ha comunicado aún oficialmente cuándo podrán disfrutar los vecinos y vecinas de un servicio público especialmente necesario durante los meses de verano y que cada año utilizan muchas familias moralas.

Por su parte, desde el ayuntamiento han aclarado que el motivo de que dichas instalaciones aún no se hayan abierto es porque «se han detectado deficiencias a la hora de ponerse en marcha», tras las obras de reforma realizadas recientemente. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran las obras de estanqueidad e impermeabilización de los vasos de la piscina de verano. Los trabajos han permitido renovar elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de la instalación, incorporando nuevas canalizaciones, sistemas de recogida de agua y mejoras en la seguridad con la instalación de remates de hormigón antideslizante.

Sin embargo, a la hora de ponerse en marcha las instalaciones de agua y de baño, es necesario corregir fallos detectados. Desde el ayuntamiento aseguran que trabajan en ello y que las piscinas estarán disponibles al público a primeros de julio.

Falta de previsión

Desde el PSOE critican "la falta de previsión" mostrada por el equipo de Gobierno en este asunto. Las obras ejecutadas en la piscina municipal no responden a una necesidad sobrevenida ni a una actuación imprevista, sino a un proyecto que fue dejado preparado durante la anterior legislatura por el Gobierno socialista. Por ello, añaden, "el actual Gobierno municipal ha contado con tiempo más que suficiente para planificar correctamente tanto la ejecución de las obras como la apertura de las instalaciones de cara a la temporada de verano".

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Los socialistas exponen que la falta de información resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que las obras ejecutadas recientemente continúan pendientes de recepción por parte del ayuntamiento. Esta circunstancia obliga al equipo de Gobierno a aclarar si las actuaciones están completamente finalizadas y si existen incidencias o cuestiones pendientes que estén condicionando la apertura de las instalaciones. "Los vecinos y vecinas tienen derecho a conocer el estado real de unas obras que han supuesto una importante inversión pública y sobre cuya ejecución siguen existiendo dudas. La transparencia debe ser una obligación de cualquier administración y más aún cuando afecta a un servicio tan demandado durante el verano", afirman.