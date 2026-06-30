Navalmoral de la Mata instala toldos de sombra en su extensa calle peatonal comercial

La ciudad de Navalmoral de la Mata es objeto, en estas semanas, de varias obras, actuaciones e inversiones materializadas en proyectos de mejora urbana, infraestructuras y servicios públicos «pensados a largo plazo y enfocados en el futuro de Navalmoral». Así lo han dado a conocer recientemente desde el consistorio. Entre estas, se incluye una actuación en la zona de playa perimetral para garantizar la apertura de las instalaciones durante la temporada estival, mientras que otras mejoras complementarias se desarrollarán en una segunda fase tras el verano.

Otro de los proyectos destacados es la remodelación de la Avenida de las Angustias, una actuación que el alcalde calificó como «compleja». «La peatonalización es fundamental para el futuro de Navalmoral y esta actuación permitirá optimizar el espacio público y mejorar la funcionalidad de la zona», indicó.

Además, el consistorio informó de las actuaciones que se están ejecutando en la casa de la cultura, con una inversión superior a 80.000 euros destinada a la rehabilitación de la cubierta, alicatado y trabajos de mantenimiento.

Estas actuaciones se complementan en estas semanas con lo que ha sido la instalación de los toldos de sombra en la calle peatonal, compuesta por las calles Antonio González Concha y Urbano González Serrano.

El principal objetivo ha sido crear espacios de sombra, reducir la temperatura en los meses de más calor y facilitar el tránsito de vecinos y visitantes por la principal zona comercial de la localidad.

Zona comercial

La vía principal de Navalmoral es la calle peatonal comercial más extensa de Extremadura, superando el kilómetro de longitud y concentrando buena parte de la actividad comercial y social del municipio. Tras el iniciode los trabajos de colocación de los postes, que ya se encuentran prácticamente instalados en su totalidad, y se ha procedido de manera simultánea a la instalación de las velas textiles junto a los últimos postes pendientes, avanzando así en la completa instalación de estos elementos.

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Esta actuación se enmarca en el proyecto ‘Luces y Sombras. Mejorando el comercio moralo’, integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Contempla tanto la instalación como la retirada de los postes y toldos. El contrato fue adjudicado por un importe superior a los 380.000 euros.