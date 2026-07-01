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La II Muestra de 'Los Mármoles a Escena' realza el patrimonio y la cultura del Campo Arañuelo

Alumnado de tres institutos de Secundaria representan fragmentos de Antígona, Las diosas nunca mueren II y Fuego en las ruinas: Pentesilea

Alumnado, durante una de las representaciones.

Alumnado, durante una de las representaciones. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

En el paraje de Los Mármoles, en Bohonal de Ibor, se llevó a cabo, la Muestra de Teatro Clásico Amateur en su segunda edición el 12 de junio. Se trata de un proyecto que la Asociación de Desarrollo de la Comarca del Campo Arañuelo (Arjabor) inició el curso pasado y que implica a la comunidad educativa de los institutos de enseñanza secundaria de la comarca.

En el desarrollo del proyecto participan alumnos, profesores y padres de los IES de Navalmoral, Talayuela y Tiétar y su actuación final se ha llevado a cabo en un paraje incomparable de la zona. Justo donde se conservan los templos de Augustóbriga-Talavera la Vieja, que por su origen romano es un entorno ideal para realizar la representación.

El alumnado ha realizado la presentación del evento y ha llevado a cabo la puesta en escena de fragmentos de Antígona, Las diosas nunca mueren II y Fuego en las ruinas: Pentesilea.

Los alumnos han llegado a esta gala final tras haber recibido formación en diseño y confección de vestuarios por la profesional del sector textil de Navalmoral, Inés Ciriero Rodríguez, de retales Jair, y de artes escénicas y actuación por el actor de teatro y televisión afincado en Bohonal de Ibor, Nicolás Gaude.

El autor del cartel de esta II edición de Los Mármoles a Escena es el alumno del IES Albalat, Álvaro Fernández Polo.

El espacio elegido en esta ocasión para el evento ha sido el templo de La Cilla, donde las tres columnas y las olas del embalse han aportado un fondo escénico de lujo para las representaciones.

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Estas iniciativas llevadas a cabo desde Arjabor, que están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de la Unión Europea y la Junta de Extremadura bajo la metodología Leader, en la que han colaborado Caja Almendralejo y la Diputación de Cáceres, se enmarcan dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo y la Metodología Leader 2023-2027 de la Comarca del Campo Arañuelo y Norte de los Ibores. Ponen en valor el patrimonio y la cultura trabajando directamente con los jóvenes, para crear en ellos conciencia de territorio.

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