CCOO denuncia precariedad laboral en el servicio de limpieza del Hospital de Navalmoral de la Mata

CCOO ha denunciado la grave situación de precariedad laboral que soporta la plantilla del servicio de limpieza del Hospital de Campo Arañuelo en Navalmoral de la Mata como consecuencia de «la inaceptable prórroga continuada del contrato del servicio». Aseguran además que esto «provoca que las trabajadoras no se puedan beneficiar de derechos y mejoras salariales del convenio colectivo de limpieza de la provincia de Cáceres».

La Federación de CCOO del Hábitat de Extremadura está encabezando las protestas que diariamente están llevando a cabo las trabajadoras del servicio de limpieza a las puertas del Hospital y que están teniendo un seguimiento de la totalidad de la plantilla.

Desde CCOO se denuncia que la plantilla lleva años viendo cómo se deterioran sus condiciones económicas y laborales. «Las administraciones públicas no pueden seguir utilizando las prórrogas como una solución permanente. Es una falta de responsabilidad que condena a estas trabajadoras a perder poder adquisitivo y a vivir en una incertidumbre constante», ha manifestado Antonio Pino durante la protesta.

CCOO del Hábitat de Extremadura exige a la Administración que publique de forma inmediata el pliego de condiciones para la contratación del servicio de limpieza, incorporando cláusulas que garanticen el cumplimiento del convenio colectivo, la mejora de las condiciones laborales y económicas de la plantilla, así como la estabilidad en el empleo y una prestación del servicio acorde con las necesidades reales del hospital.

Por su parte, desde la consejería de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta, aseguraron que cumple la normativa en materia de contratación administrativa. «Estamos ultimando los pliegos de la licitación de un nuevo contrato. Es importante recordar que el servicio de limpieza está gestionado por una empresa adjudicataria, que es quien tiene la responsabilidad directa sobre la organización del trabajo y las condiciones laborales de su plantilla», aclararon.

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Además, expusieron que la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud, supervisa el cumplimiento del contrato para asegurar que el servicio de limpieza en los hospitales se presta con la calidad que merecen los pacientes y los profesionales, y que se respetan las condiciones laborales establecidas. «Nuestro interés es que este conflicto se resuelva mediante el diálogo y que se garantice tanto el buen funcionamiento de los hospitales como el respeto a los trabajadores», dijeron.