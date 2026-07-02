Julia Lucas y Dixie Kong Band actuarán en Navalmoral de la Mata dentro de la amplia oferta cultural

La programación Cultural Verano 2026 arrancará este sábado 4 de julio con el XVIII Encuentro de Bandas de Música ‘Ciudad de Navalmoral’. La Banda invitada será la de Casar de Cáceres que actuará junto con la banda morala. Estas actuaciones serán en el Teatro del Mercado a las 20.30 horas y el acceso es gratuito.

El programa incluye también Cine de Verano en el Parque Municipal Casto Lozano y se proyectarán películas los días 7, 14 y 21 de julio. Estas serán ‘Voy a pasármelo bien’, ‘Flashdance’ y ‘Me he hecho viral’. Todas las proyecciones se desarrollarán a partir de las 22.30 horas.

Por otro lado, el teatro también será protagonista con los talleres de teatro Ceres 2026 del 72 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Serán impartidos por la compañía Albadulake de manera gratuita hasta completar las plazas ofertadas. Estas actividades teatrales se desarrollarán de 10.00 a 13.00 horas del 20 al 31 de julio. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo inscribiéndose en la casa de la cultura.

Por otro lado, los días 10 y 24 de julio y el 7 y 21 de agosto se celebrarán las Noches Musicales de la Fundación Cultural Concha. El día 10 actuará el dúo Sonanta con música de guitarra española y el día 24 el trío Cuarto Bolero. Ya en agosto el día 7 actuará Dixie Kong Band que a lo largo de los años, han evolucionado y perfeccionado se estilo, siempre manteniendo la esencia del Dixie en cada nota que interpretan.

A lo largo de su trayectoria, han participado en numerosos eventos, desde festivales locales hasta conciertos privados y actuaciones especiales.

Finalmente, el día 21 actuará Julia Lucas. El espectáculo de Julia Lucas conserva su esencia, con temas de voz y ukelele, y ofrece un repaso de todas las canciones propias y sus versiones mas conocidas. Un espectáculo de pop moderno con tintes de funk, blues y jazz.

Todas estas actuaciones tendrán lugar a partir de las 22.00 horas. La programación continuará el 1 de agosto con la celebración del Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo, organizado por el Grupo El Encinar en el Parque Municipal.

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Esta cita acercará al público las tradiciones y expresiones culturales de diferentes países. Con esta propuesta, el ayuntamiento reafirma su apuesta por una programación diversa y de calidad para dinamizar la vida cultural.