El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata repartirá 7.000 euros para alumnos con mejor expediente académico

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha convocado los Premios Estudiante del Año, dirigidos al alumnado que ha finalizado sus estudios de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior en los centros públicos de la localidad. Con esta iniciativa, el consistorio reconoce el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio y la excelencia académica del alumnado moralo, al tiempo que fomenta la cultura del mérito y el compromiso con formación y aprendizaje.

La convocatoria contempla dos categorías diferenciadas: Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, estableciéndose en ambas tres premios económicos con la misma dotación: un primer premio de 1.300 euros, un segundo premio de 1.150 y un tercer premio de 1.050 euros.

En total, el ayuntamiento repartirá 7.000 euros en premios destinados a reconocer la excelencia académica del alumnado moralo. En la modalidad de Bachillerato podrán concurrir los estudiantes que hayan cursado y superado estos estudios durante el curso 2024-2025 en centros público, que no superen los 20 años de edad al finalizar el curso y que hayan obtenido una nota media igual o superior a 9 puntos.

En el caso de Formación Profesional, la convocatoria está dirigida al alumnado que haya finalizado un ciclo formativo de grado superior en el mismo curso académico, debiendo acreditar igualmente una nota media mínima de 9 puntos.

Valoración

Los criterios de valoración tendrán en cuenta principalmente el expediente académico del alumnado, complementándose con otros méritos como premios académicos obtenidos, estudios oficiales de idiomas, formación musical o de danza y la práctica deportiva federada o de alto nivel. Asimismo, los aspectos sociales únicamente se tendrán en consideración en caso de empate entre candidaturas.

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Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de ayuntamiento. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 22 de julio a las 14.00 horas. Las bases completas, el modelo de solicitud y toda la documentación necesaria pueden consultarse y descargarse a través de la página web del ayuntamiento⁠. De esta manera, la concejalía de Educación apuesta por el reconocimiento, el incentivo del talento y esfuerzo académico.