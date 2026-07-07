Adenex presenta alegaciones contra el proyecto del centro de procesamiento de datos de Navalmoral de la Mata

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha presentado alegaciones en el trámite de información pública contra la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del proyecto de centro de procesamiento de datos promovido por Merlin Edged en Navalmoral de la Mata.

La organización conservacionista, según explica en un comunicado, sostiene que la documentación sometida a información pública no permite emitir un pronunciamiento ambiental favorable, al existir carencias relevantes en materias tan sensibles como el agua, la afección a cauces, la fragmentación del proyecto, el ruido, el calor residual, la vegetación y los hábitats afectados, así como el riesgo tecnológico asociado al almacenamiento masivo de gasóleo.

Según las alegaciones presentadas, el proyecto prevé una demanda energética total de 288 MW, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo de 120 metros cúbicos y 144 equipos de refrigeración en cubierta, lo que da una idea de la magnitud real de la actuación.

Adenex advierte además de que la parcela está atravesada por el arroyo de Domblasco y por un cauce innominado tributario, y recuerda que la propia documentación reconoce la canalización de esos cauces, el aumento de la impermeabilización del terreno y la concentración más rápida de la escorrentía superficial.

Impactos adversos

La entidad ve preocupada que el expediente presente el complejo como un centro de consumo neto de agua nulo, mientras la documentación incorpora consumos de agua para servicios sanitarios y humectación de salas, así como volumen elevado de aguas pluviales. También alude al riesgo derivado del sistema de respaldo fósil.

El Análisis Cuantitativo de Riesgos del proyecto confirma que el establecimiento almacenaría 5.968 metros cúbicos o 4.464 toneladas de gasóleo y que determinados escenarios de accidente vinculados al camión cisterna y a la descarga de combustible podrían superar los límites del recinto.

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Concluye que la evaluación ambiental presentada es incompleta y solicita a la Junta de Extremadura que si no pueden descartarse los impactos advertidos, se deniegue la autorización ambiental integrada o se emita un pronunciamiento ambiental desfavorable.