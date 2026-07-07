Desarrollo zonas rurales
Arjabor tramita ayudas por casi 2 millones de euros para impulsar proyectos en el Campo Arañuelo
Se convocan tres líneas que van destinadas a empresas, asociaciones y ayuntamientos. Los interesados ya pueden presentar las solicitudes
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Campo Arañuelo y Norte de los Ibores ha abierto el plazo para solicitar ayudas bajo la metodología Leader. Los destinatarios son empresas, asociaciones y ayuntamientos. Ya han sido publicadas en el Diario Oficial de Extremadura (Doex) la 1a, 2a y 3a convocatoria de ayudas, en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2023/2027 que gestiona el Grupo de Acción Local Arjabor.
El objeto de la primera convocatoria es el apoyo a proyectos considerados como productivos, es decir, aquellos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados, destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades de titularidad privada que obedezcan a la siguiente tipología. Proyectos de nueva creación, que den origen al inicio de una actividad empresarial. También proyectos de ampliación, modernización o mejora de las instalaciones o establecimientos existentes o la diversificación de nuevos productos y proyectos de traslado.
La dotación económica de la convocatoria es de 1.000.000 euros y el plazo permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre de 2026.
Proyecto no productivos
Respecto ala segunda 2a convocatoria, será para proyectos no productivos. Los destinatarios son las asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, o bien personas de derecho público de base asociativa privada, como las comunidades de regantes.
El objeto de la presente convocatoria es el apoyo a proyectos considerados como proyectos no productivos, es decir, aquellos proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos.. Apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.
La dotación económica es de 300.000 euros y el plazo para realizar las solicitudes finalizará el 25 de septiembre.
Finalmente, la tercera convocatoria abierta es la de proyectos No Productivos y los destinatarios son los ayuntamientos. Para aquellos proyectos relativos a servicios básicos para la economía y la población rural; renovación de poblaciones en las zonas rurales y mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. La dotación es de 685.000 euros y el plazo de solicitud acaba el día 2 de octubre de 2026.
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