La Hermandad de Donantes de Sangre Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata, programa varias salidas

La Hermandad de Donantes de Sangre del Campo Arañuelo, de Navalmoral de la Mata, ha organizado varias salidas para este mes de julio y que comenzaron el lunes en Rosalejo y ayer martes en Castañar de Ibor.

Hoy miércoles seguirán las salidas y podrán donar sangre los vecinos de Almaraz en su centro de salud, de 18.00 a 22.00 horas. Mañana jueves la hermandad estará en el consultorio médico de Madrigal de la Vera de 18.30 a 22.00 horas.

La programación se retomará el día 27 en la casa de la cultura de Majadas de Tiétar. Aquí sus vecinos podrán donar sangre de 18.00 a 21.30 horas. El jueves día 30, será en el centro de salud de Losar de la Vera, de 18.00 a 22.00 horas.

Ese mismo día también en el centro médico de Peraleda de la Mata de 18.30 a 22.00 horas y el viernes día 31 en PuebloNuevo de Miramontes. Concretamente, en la casa de la cultura, de 18.30 a 22.00.

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Igualmente, se realizarán donaciones de plasmaféresis del 13 al 16 de julio en el hospital moralo. Estas serán con cita previa.