Navalmoral de la Mata pone en marcha el nuevo servicio de autobús urbano que unirá barrios y servicios

Este jueves 2 de julio marcará un antes y un después en la movilidad de Navalmoral de la Mata con la entrada en funcionamiento del primer servicio de autobús urbano de la localidad, una demanda histórica de los vecinos que «durante años fue anunciada en numerosas ocasiones sin llegar nunca a hacerse realidad». Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Enrique Hueso, que en el acto de inauguración manifestó que gracias al compromiso y al trabajo del Gobierno municipal, «esa reivindicación vecinal se convierte en un servicio real al alcance de todos los moralos». Se trata de una promesa cumplida y de una nueva muestra del modelo de gestión del actual Gobierno: asumir compromisos con los ciudadanos y trabajar hasta convertirlos en hechos.

La puesta en marcha del autobús urbano ha requerido meses de trabajo y la superación de todos los trámites administrativos, técnicos y burocráticos exigidos para la implantación del servicio, así como la ejecución de las obras necesarias para la construcción y adaptación de las paradas conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Una vez completados todos estos trabajos, Navalmoral cuenta por fin con un servicio esencial para mejorar la movilidad dentro del municipio y garantizar una mejor conexión entre los distintos barrios y los principales puntos de interés de la ciudad.

Facilitar el acceso

El nuevo servicio se estructura en dos líneas diferenciadas que permitirán acercar el transporte público a un mayor número de vecinos y facilitar el acceso a servicios sanitarios, administrativos, deportivos y comerciales. La línea urbana principal comienza a funcionar hoy jueves 2 de julio con un recorrido circular compuesto por 15 paradas y una frecuencia de paso de una hora.

Las salidas se realizarán cada hora desde las 8:00 hasta las 14:00 horas, siendo la salida de las 14:00 horas la correspondiente al último recorrido del día. Además, pondrá en marcha una segunda línea permanente destinada a reforzar la conexión con la Ciudad Deportiva y las instalaciones municipales situadas en esta zona de la localidad.

Una de las paradas es en el Hospital Campo Arañuelo. / Cedida

Este servicio realizará salidas cada hora desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, siendo la salida de las 20:00 horas la correspondiente al último recorrido de la jornada. Desde este último punto el autobús iniciará el recorrido de regreso en sentido inverso, manteniendo el servicio de manera continuada durante toda la tarde.

El nuevo servicio contará con una tarifa general de 1 euro por viaje y la posibilidad de adquirir un bono de 10 viajes por un importe de 7 euros, facilitando así el uso habitual del transporte público por parte de los vecinos.

Durante las primeras semanas, tanto la adquisición de billetes como de bonos se realizará directamente en el propio autobús. Asimismo, se esta trabajado ya en la instalación de un sistema de pago que permitirá próximamente abonar el servicio tanto en efectivo como mediante tarjeta bancaria, agilizando y facilitando el acceso al transporte urbano.

Este nuevo servicio permitirá a muchas personas que no disponen de vehículo propio desplazarse con mayor facilidad hasta puntos fundamentales como el centro de salud, el hospital, la estación de autobuses, las instalaciones deportivas o diferentes servicios administrativos y comerciales del municipio, favoreciendo además una movilidad más sostenible y accesible.

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Con la puesta en marcha del autobús urbano, el alcalde dijo que su gobierno "cumple uno de sus compromisos más importantes y da respuesta a otra demanda histórica de los moralos, demostrando que los proyectos que durante años parecían imposibles pueden convertirse en realidad cuando existe voluntad política, trabajo y gestión. Navalmoral cuenta desde ahora con una ciudad más conectada, más accesible y preparada para seguir creciendo", subrayó.