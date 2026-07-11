Cultura y Artes
El Cine Club Pasolini de Navalmoral de la Mata intensifica sus actividades tras medio siglo de vida
Ya tienen programadas nuevas proyecciones de largometrajes, charlas divulgativas en institutos y pase trimestral de película en los cines moralos
La proyección de largometrajes, dos por mes, charlas divulgativas del cine y la cultura cinematográfica en los institutos, la propuesta de hacer un pase trimestral en los cines de la ciudad con alguna de las películas seleccionadas por el Cine Club en sesión de mañana abiertas a la asistencia de los colegios e institutos, así como la participación en la feria del libro, en colaboración con las librerías locales, donde seguir presentando obras relacionadas con la vida y obra de Pasolini, son algunas de las numerosas actividades que el Club de Cine Palolini de Navalmoral de la Mata tiene ya programadas para los próximos meses.
Un programa intenso y variado que se refuerza después de que el Club ya celebra más de medio siglo de vida.
En la programación también tienen previsto incluir la propuesta de pasar una película al mes en la escuela de idiomas (EOI) para presentar y coloquio en los tres idiomas que se imparte; portugués, francés e inglés.
Desde el Club de Cine moralo se recuerda que los cineclubs han sido fundamentales en la historia del cine en España, no solo como espacios de proyección, sino como foros de debate y de cultura cinematográfica. En un país donde la censura limitó durante décadas el acceso a películas extranjeras y a visiones críticas de la realidad, los cineclubs tuvieron su momento de mayor auge entre las décadas de los 50 y 60, destacando como una alternativa para los amantes del cine que buscaban una oferta más diversa y enriquecedora.
Difusión cine clásico
A lo largo de su larga trayectoria han tenido un papel crucial en la difusión del cine clásico, de autor y de las cinematografías menos comerciales y han sido esenciales en la educación de la sensibilidad fílmica tanto de los espectadores como de los profesionales del séptimo arte. De hecho, han supuesto un impacto relevante en el desarrollo de la cinematografía española.
Lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que las llamadas Primeras Conversaciones Cinematográficas Nacionales de Salamanca (1955), -que surgieron tras las actividades organizadas por el Cineclub SEU de esta ciudad-, fueron el germen del Nuevo Cine Español de los años 60, impulsando así la formación y la carrera de directores como Carlos Saura o Mario Camus. Los cineclubs siguen siendo imprescindibles para mantener viva la pasión por el cine como arte y vehículo de reflexión.
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