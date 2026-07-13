Zona de baño
La piscina municipal de Navalmoral de la Mata abre al público tras finalizar su renovación integral
Desde el ayuntamiento se detalla que una de las novedades de este año es la recuperación del servicio bar y la instalación de un equipamiento nuevo
La Piscina Municipal de Navalmoral de la Mata ha abierto sus puertas tras finalizar las actuaciones de mejora y renovación realizadas en las instalaciones con el objetivo de ofrecer un servicio de mayor calidad, seguridad y comodidad para todos los usuarios.
La intervención ha supuesto una actuación integral sobre la infraestructura, incluyendo la renovación de los vasos, la mejora de la estanqueidad e impermeabilización, la modernización del sistema de canalización y recogida de aguas, la adecuación de los espacios destinados al bar y la renovación completa del equipamiento.
Las obras comenzaron con la antelación prevista para que la piscina pudiera abrir al inicio de la temporada. Sin embargo, las intensas lluvias registradas durante los últimos meses obligaron a reprogramar parte de los trabajos, especialmente aquellos que requerían que los vasos permanecieran completamente secos para garantizar su correcta ejecución.
Esta circunstancia ha provocado un retraso en la apertura, que el ayuntamiento lamenta, agradeciendo la comprensión mostrada por la ciudadanía.
Servicio bar
Otra de las novedades de este verano será la recuperación del servicio de bar. Con el fin de que pueda prestar servicio desde el primer día, y mientras finaliza el proceso de instalación del propietario de las nuevas dependencias destinadas a este uso, dispondrá de un espacio adecuado para poder prestar dicho servicio.
De este modo, los usuarios podrán disponer desde el inicio de un servicio de hostelería en las instalaciones. Además, el acceso a la Ciudad Deportiva será más cómodo gracias a la línea 2 del autobús urbano, que presta servicio de lunes a viernes en horario de tarde, facilitando el desplazamiento de los usuarios hasta la piscina municipal.
El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a disfrutar de estas renovadas instalaciones y confía en que las mejoras realizadas contribuyan a ofrecer un mejor servicio durante toda la temporada de baño.
Por último, se recuerda la importancia de respetar las normas de uso y cuidar las instalaciones para garantizar una convivencia adecuada y conservar este espacio público en las mejores condiciones para el disfrute de todos.
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