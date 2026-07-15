El PSOE de Navalmoral de la Mata critica el estado de «abandono» del polígono industrial

El grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha solicitado, recientemente y a través de una moción que no prosperó en un pleno municipal recientemente, la redacción con carácter urgente de un Plan Integral que acabe con el abandono del Polígono Industrial Campo Arañuelo.

En concreto, los socialistas recogen cuatro puntos en los que reclaman la creación una comisión mixta extraordinaria integrada por los miembros de la Corporación Municipal, los industriales y propietarios de las parcelas del polígono y representantes del tejido asociativo local (Circulo Empresarial, Red Mercantil y Cámara de Comercio) para conocer sus necesidades reales y trabajar en soluciones concretas.

De la misma manera piden abrir un proceso de información y participación ciudadana con los propietarios e industriales del polígono para analizar propuestas y consensuar la futura intervención.

Igualmente, reivindicaban la elaboración de un Plan Integral municipal para esta zona industrial como programa estratégico para su revitalización, adecuación y modernización con el objetivo de transformarlo en un espacio productivo, competitivo, sostenible y seguro que proyecte una imagen positiva de la industria local.

Finalmente, expusieron la necesidad de actuar con carácter urgente sobre viales municipales para adecentarlos y sobre las parcelas donde, según dijeron desde el PSOE, «se incumple reiteradamente la normativa municipal en vigor».

Deficiencias

Esta moción fue presentada en base a las carencias que, según desde el PSOE, advirtieron que existen en esta zona industrial. Entre otras citaron viales plagados de enormes baches y llenos de arena o basura, que llevan tiempo sin baldearse; acerados destrozados por el paso de vehículos pesados; arcenes y zonas de afección de infraestructuras plagadas de vegetación y suciedad o parcelas industriales abandonadas por sus propietarios e incluso reutilizadas para la cría de cabras, caballos y otros animales.

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Finalmente, recalcaron que es evidente que el estado del polígono industrial Campo Arañuelo responde a la falta de actuación e inversión real de los últimos años, lo cierto es que la situación se ha visto agravada en los últimos tiempos hasta hacerse insostenible en los últimos tres años y requiere una actuación urgente e inmediata», dijeron.