Infraestructuras
El edificio del Hospital Campo Arañuelo, en Navalmoral de la Mata, será objeto de obras por 2,1 millones
Los trabajos se centrarán en la central térmica, en el grupo de presión y en protección activa contra incendios
El Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata será objeto de obras de reforma. Así lo ha anunciado la Junta de Extremadura que en Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras. Estas cuentan con un presupuesto de 2,1 millones de euros. En concreto, los trabajos consistirán en la ejecución de las obras de reforma del forjado sanitario, la central térmica, el edificio delgrupo de presión, la instalación de protección activa contra incendios y lainstalación de agua sanitaria en el Hospital Campo Arañuelo.
Desde el Gobierno regional se destacó que las mejoras «van a contribuir a mejorar la atención al paciente». «Tras décadas de abandono se van a invertir 2,1 millones de euros en la reforma del hospital, vamos a poner soluciones a las deficiencias que sufre el edificio por el transcurso del tiempo y por una absoluta falta de mantenimiento del anterior gobierno en gran parte de sus instalaciones que son del año 1985 cuando se construyó el hospital». Ahora, según la Junta, «tenemos que actuar sobre partes fundamentales para asegurar el buen funcionamiento como son las cubiertas los grupos de presión la central térmica o el sistema contra incendios y las instalaciones de agua», señalaron.
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