El nuevo servicio de autobús urbano de Navalmoral de la Mata ofrece 2 líneas y hará 22 paradas

El nuevo servicio de autobús urbano que se ha puesto en marcha en Navalmoral de la Mata, recientemente, se estructura en dos líneas diferenciadas que permitirán acercar el transporte público a un mayor número de vecinos y facilitar el acceso a servicios sanitarios, administrativos, deportivos y comerciales.

La línea urbana principal comenzará a funcionar el jueves 2 de julio con un recorrido circular compuesto por 15 paradas y una frecuencia de paso de una hora. Las salidas se realizarán cada hora desde las 8.00 hasta las 14.00 horas, siendo la salida de las 14.00 horas la correspondiente al último recorrido del día.

El recorrido estará compuesto por las siguientes paradas: Silo, Navarrosa, Marcha Verde, La Gota, Los Colorines, Estación de Autobuses, Cruz de los Caídos,. Ambulatorio, Hospital y Ambulatorio. 11. Ronda Sur. También la de la Ronda Sur-Carretera de Valdehúncar, La Gota, Navarrosa y Silo.

Además, el ayuntamiento pondrá en marcha una segunda línea permanente destinada a reforzar la conexión con la Ciudad Deportiva y las instalaciones municipales situadas en esta zona de la localidad. Este servicio realizará salidas cada hora desde las 16.00 hasta las 20.00 horas, siendo la salida de las 20:00 horas la correspondiente al último recorrido de la jornada.

El recorrido de esta línea estará compuesto por las siguientes paradas: Cruz de los Caídos, Ronda Sur, Ronda Sur - Carretera de Valdehúncar, Cruz del Rollo, Navarrosa, Campo de Fútbol Oliver Torres y Ciudad Deportiva.

Desde este último punto el autobús iniciará el recorrido de regreso en sentido inverso, manteniendo el servicio de manera continuada durante toda la tarde.

La puesta en marcha de esta segunda línea permitirá además dar respuesta a una de las demandas más reiteradas por los usuarios de la piscina municipal: disponer de una conexión cómoda, accesible y directa con unas instalaciones que cada verano reciben a cientos de vecinos y que, hasta ahora, obligaban en muchos casos al uso del vehículo privado o a depender de terceros para poder acceder a ellas.

Con este nuevo servicio, el ayuntamiento acerca la piscina municipal y la Ciudad Deportiva a todos los vecinos, facilitando el acceso al deporte, al ocio y a los hábitos saludables, especialmente entre jóvenes, mayores y personas que no disponen de vehículo propio.

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El nuevo servicio contará con una tarifa general de 1 euro por viaje y la posibilidad de adquirir un bono de 10 viajes por un importe de 7 euros, facilitando así el uso habitual del transporte público por parte de los vecinos.