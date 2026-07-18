El 22 de julio acaba el plazo para los premios al Mejor Expediente Académico en Navalmoral de la Mata

El 22 de julio finaliza el plazo para optar a los Premios Estudiante del Año, dirigidos al alumnado que haya finalizado Bachillerato o un ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en centros públicos de la localidad. Estos premios, convocados por el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, tienen como objetivo reconocer el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica del alumnado moralo, fomentando la cultura del mérito y el compromiso con la formación y preparación.

La convocatoria establece dos categorías, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, con tres premios en cada una de ellas: 1.300 euros para el primer premio, 1.150 euros para el segundo y 1.050 euros para el tercero. En total, se destinarán 7.000 euros en premios. Podrán optar los estudiantes con una nota media mínima de 9 puntos que hayan finalizado sus estudios en el curso 2024-2025 en centros públicos de Navalmoral. En Bachillerato se establece además el requisito de no superar los 20 años de edad al finalizar el curso.

La valoración tendrá en cuenta principalmente el expediente académico, pudiendo sumarse otros méritos como premios académicos, idiomas, música o danza y actividad deportiva, resolviéndose los empates, en su caso, mediante criterios sociales.

Procedimiento

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La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a los técnicos de los servicios municipales de la concejalía de Educación. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el instructor las revisará y comprobará que contengan la documentación exigida. Si esta resultare insuficiente o defectuosa, se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.