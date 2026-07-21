Voluntarios del proyecto CER de Navalmoral de la Mata piden que no se alimente a los gatos ‘por libre’

Desde el grupo de voluntarios del proyecto CER de Navalmoral de la Mata han querido transmitir su preocupación y a la vez la necesidad de trasladar a la ciudadanía que la alimentación de los gatos no se haga por libre. Recuerdan que en esta labor diaria hay personas formadas que realizan esta tarea de manera «diaria, invisible y durísima por el bienestar de los gatos comunitarios de la ciudad morala». Así mismo, recuerdan que existe, en la actualidad, una ordenanza municipal que prohíbe taxativamente alimentar a los gatos comunitarios de forma particular.

«Sabemos que mucha gente lo hace con la mejor de las intenciones por puro desconocimiento. Sin embargo, nos consta que otras personas, aun estando debidamente informadas, lo siguen haciendo. Esto no es una ayuda, es un perjuicio para los animales», asegura. Además, explican que las colonias gestionadas por los voluntarios acreditados comen a diario todos los días del año. «Ellos saben perfectamente cuándo y dónde tienen que comer».

Dar de comer ‘por libre’ a los gatos ocasiona importantes perjuicios ya que bloquea la gestión sanitaria. «En las fechas en las que estamos, a los voluntarios se les está haciendo muy complicado poder desparasitar, vacunar y esterilizar a los animales. Ya que si el gato encuentra comida en cualquier esquina, luego no acude a los puntos de control y no puede ser tratado como se merece».

Además, recuerdan que uno se arriesga a sanciones ya que alimentar a un gato comunitario sin estar formado ni autorizado por la administración pública conlleva multas económicas, tal y como lo recoge la ordenanza municipal.

Por otro ello, pide concienciación y colaboración. «Si alimentas a animales y no sabes si están controlados, hay que ponerse en contacto con el Ayuntamiento o directamente con los voluntarios del proyecto». A través de los voluntarios se informará y asesorará, algo que además puede hacerse a través del siguiente correo: cernavalmoral@gmail.com.

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Igualmente, desde el grupo de voluntarios se hizo un llamamiento a la necesidad que tienen hoy día de disponer de más colaboradores y casas de acogida. Voluntarios para cuidado y atención animales, limpieza y mantenimiento, apoyo en rescates y campañas de concienciación, entre otras labores.