Grupo acción local
Arjabor tramitará casi 1,5 millones para impulsar la comarca del Campo Arañuelo
La asociación de desarrollo abre tres convocatorias para solicitar ayudas cuyos destinatarios son asociaciones y ayuntamientos, entre otros
La asociación Arjabor ha abierto el plazo para solicitar ayudas bajo la metodología Leader en la comarca del Campo Arañuelo y Los Ibores para empresas, asociaciones y ayuntamientos. Ya han sido publicadas tres convocatorias en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2023/2027.
Respecto a la primera convocatoria de proyectos productivos, los destinatarios son personas físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones, incluidas las comunidades de bienes. En el caso de empresas solo podrán recibir subvención, aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y medianas empresas.
El objeto de la presente convocatoria es el apoyo a proyectos productivos, es decir, aquellos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados que obedezcan a la siguiente tipología: proyectos de nueva creación, que den origen al inicio de una actividad empresarial; proyectos de ampliación, modernización o mejora de las instalaciones o establecimientos existentes o la diversificación de nuevos productos adicionales; proyectos de traslado,
La dotación económica de la convocatoria es de1 millón de euros y el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre.
En lo que corresponde a la segunda convocatoria, va dirigida a financiar proyectos no productivos. Los colectivos destinatarios de las presentes ayudas son las asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro. Los proyectos no productivos consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, y/o aquellos proyectos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.
Los proyectos auxiliables deberán encuadrarse en alguna de las siguientes actuaciones: formación e información de los agentes económicos y sociales, servicios básicos para la economía y la población rural, así como la renovación de poblaciones en las zonas rurales. La dotación económica es de 300.000 euros y el plazo de presentación acaba el 25 de septiembre. La tercera convocatoria de proyectos no productivos, como ayuntamientos va para actuaciones relativas a servicios básicos para la economía y la población rural, renovación de poblaciones en las zonas rurales, mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural y apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.
El crédito de la convocatoria es de 685.000 euros y el plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 2 de octubre.
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