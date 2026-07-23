Arjabor tramitará casi 1,5 millones para impulsar la comarca del Campo Arañuelo

La asociación Arjabor ha abierto el plazo para solicitar ayudas bajo la metodología Leader en la comarca del Campo Arañuelo y Los Ibores para empresas, asociaciones y ayuntamientos. Ya han sido publicadas tres convocatorias en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para el periodo 2023/2027.

Respecto a la primera convocatoria de proyectos productivos, los destinatarios son personas físicas y/o jurídicas o sus agrupaciones, incluidas las comunidades de bienes. En el caso de empresas solo podrán recibir subvención, aquellas que cumplan los requisitos establecidos por la Comisión para ser micro, pequeñas y medianas empresas.

El objeto de la presente convocatoria es el apoyo a proyectos productivos, es decir, aquellos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados que obedezcan a la siguiente tipología: proyectos de nueva creación, que den origen al inicio de una actividad empresarial; proyectos de ampliación, modernización o mejora de las instalaciones o establecimientos existentes o la diversificación de nuevos productos adicionales; proyectos de traslado,

La dotación económica de la convocatoria es de1 millón de euros y el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 18 de septiembre.

En lo que corresponde a la segunda convocatoria, va dirigida a financiar proyectos no productivos. Los colectivos destinatarios de las presentes ayudas son las asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro. Los proyectos no productivos consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, y/o aquellos proyectos prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.

Los proyectos auxiliables deberán encuadrarse en alguna de las siguientes actuaciones: formación e información de los agentes económicos y sociales, servicios básicos para la economía y la población rural, así como la renovación de poblaciones en las zonas rurales. La dotación económica es de 300.000 euros y el plazo de presentación acaba el 25 de septiembre. La tercera convocatoria de proyectos no productivos, como ayuntamientos va para actuaciones relativas a servicios básicos para la economía y la población rural, renovación de poblaciones en las zonas rurales, mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural y apoyo a la innovación social, la gobernanza multinivel y la dinamización social y económica.

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El crédito de la convocatoria es de 685.000 euros y el plazo para presentar las solicitudes estará abierto hasta el 2 de octubre.