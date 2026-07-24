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Concejalía Cultura

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata destina a la música la cuantía más alta de subvenciones

En concreto, refleja un importe de 16.000 euros, mientras que para la danza y el teatro se destinan 10.000 euros, el folklore 6.000 y artes plásticas 4.000

Una actuación musical en Navalmoral, en una imagen de archivo.

Una actuación musical en Navalmoral, en una imagen de archivo. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura, refuerza el tejido cultural con subvenciones que se estructuran a través de cinco líneas. En concreto, son Teatro y danza con 10.000 euros, Música con 16.000, Folclore y tradiciones 6.000, Artes plásticas 4.000 y Proyectos científicos y educativos 2.000. En total, la nueva convocatoria de subvenciones está dotada con una cuantía de 38.000 euros. Todo ello destinada a respaldar la actividad de las asociaciones culturales de la localidad y fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan a enriquecer la vida cultural del municipio.

Estas ayudas están dirigidas a entidades culturales sin ánimo de lucro de Navalmoral de la Mata, con el objetivo de impulsar proyectos que fomenten la creatividad, la participación ciudadana y la conservación de las tradiciones. Estas ayudas, según concretaron desde el consistorio, están dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su labor en distintos ámbitos de la cultura y que desempeñan un papel fundamental en la dinamización social, la conservación de las tradiciones y la promoción de la creatividad y la participación ciudadana.

La convocatoria se articula en cinco líneas de subvención. La primera, dotada con una cuantía de 10.000 euros, está destinada a asociaciones culturales dedicadas al teatro y la danza. La segunda, con una asignación más elevada, de 16.000 euros, apoyará a las entidades con fines musicales.

Folclore y tradiciones

Por otro lado, la tercera línea contará con 6.000 euros que serán para aquellas asociaciones que están dedicadas a la conservación, promoción y difusión del folclore y las tradiciones culturales. Las actividades que estén relacionadas con las artes plásticas, dispondrán de una partida de 4.000 euros, mientras que los proyectos científicos y educativos podrán optar a ayudas por valor de 2.000 euros.

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Desde el ayuntamiento se explicó que cada entidad o asociación podrá presentar una única solicitud y optar a una subvención de hasta el 100 % del presupuesto de su proyecto, con un máximo de 6.000 euros por beneficiario. Desde el ayuntamiento se resaltó también que esta convocatoria responde a la voluntad de seguir fortaleciendo el tejido asociativo cultural de Navalmoral y respaldar iniciativas que contribuyen a impulsar la actividad artística.

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