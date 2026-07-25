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Los proyectos ganadores de 'Educación para la Salud' de Navalmoral de la Mata se desarrollarán tras el verano

En total se presentaron once. Algunos de los premiados se pondrán en marcha coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026/2027

Varios chicos, en una actividad sobre primeros auxilios.

Varios chicos, en una actividad sobre primeros auxilios. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

Las iniciativas ganadoras del XVII Concurso de Proyectos de Educación para la Salud, una convocatoria que promueve el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, se pondrán en marcha después del verano, coincidiendo algunas con el inicio del curso escolar. En este año se han presentado un total de once proyectos por parte de la ciudadanía, en distintas categorías. Este concurso impulsa la promoción de hábitos saludables, la prevención y la educación sanitaria a través del tejido asociativo, educativo y deportivo del municipio.

Durante esta edición se han recibido seis propuestas en la categoría de población general, otras tres promovidas por centros educativos y otras dos por clubes deportivos.

Entre las iniciativas seleccionadas destaca el Torneo Equinoccio de Otoño, impulsado por la Asociación Deportiva Cantera de Extremadura, que combina la práctica deportiva con la promoción de la alimentación saludable entre los jóvenes y sus familias.

También ha sido reconocido el proyecto La Liga Pozonera, del CEIP El Pozón, una propuesta que utiliza el fútbol como herramienta para fomentar la convivencia, la inclusión y los hábitos saludables entre el alumnado de Educación Primaria.

Por su parte, Julio Zafraño Ongil presentó el proyecto ganador en la categoría de población general: el primer Campeonato de Reanimación Cardiopulmonar, una iniciativa que busca formar a la ciudadanía en soporte vital básico y maniobras de RCP mediante una fórmula innovadora que combina formación y competición.

Mejora calidad de vida

El edil de Deportes y Salud, Jesús Amor, destacó la calidad de los proyectos presentados y subrayó el compromiso del ayuntamiento con iniciativas que contribuyen a mejorar la salud y la calidad de vida.

Esta convocatoria cada año se lanza para la población general, asociaciones, clubes deportivos, centros educativos y Ampas, pudiendo presentarse proyectos relacionados con educación para la salud, prevención de drogodependencias, alimentación saludable, igualdad, ocio saludable o promoción del deporte, entre otros ámbitos.

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Además, el ayuntamiento destina 3.400 euros para que los impulsores de los proyectos premiados puedan desarrollar estos en beneficio de la población.

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