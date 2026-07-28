Infraestructuras
El PSOE de Navalmoral de la Mata pide que las tarifas de la piscinal no se suban en esta temporada
Los socialistas afirman que no hay justificación para la subida de los precios, puesto que las obras de mejora aún no se han terminado
El grupo municipal socialista de Navalmoral de la Mata ha propuesto al equipo de gobierno municipal del PP mantener, al menos hasta la finalización de la presente temporada de baño, las tarifas con las que abrió la piscina municipal, aplazando la aplicación efectiva de la reciente subida de precios. La propuesta llega después de que ayer lunes se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tarifas de la piscina municipal, que entra en vigor desde el mismo día de su publicación.
Para el PSOE, la cuestión no radica solo en la subida de las tarifas, sino en el momento en el que comienza a aplicarse. El equipo de gobierno justificó el incremento de los precios en las obras de mejora que se estaban ejecutando en las instalaciones de la piscina municipal y en el bar del recinto, explican los socialistas. Sin embargo, añaden, la documentación municipal acredita que dichas actuaciones no estaban finalizadas cuando la instalación abrió sus puertas.
En concreto, el acta de suspensión temporal de las obras, firmada por la dirección facultativa, la empresa adjudicataria y el propio ayuntamiento, refleja que cuando se decidió paralizar los trabajos para la apertura de la piscina únicamente se había ejecutado un 4,85 % del contrato, habiéndose certificado obras por importe de 9.519,26 euros de un presupuesto total de 196.507,34 euros.
Mejoras por finalizar
Posteriormente, el ayuntamiento moralo aprobó suspender el plazo de ejecución de las obras hasta el próximo 30 de septiembre, con el objetivo de mantener abierta la piscina durante toda la temporada estival. A esta circunstancia se suma que las actuaciones ejecutadas en la zona del bar tampoco han permitido, hasta la fecha, la utilización ordinaria de las mismas en las condiciones previstas, habiéndose recurrido a soluciones provisionales.
Del mismo modo, durante las primeras semanas de funcionamiento de la piscina municipal se han trasladado numerosas quejas por parte de los usuarios relativas al estado de las instalaciones.
Finalmente, explican que «no resulta coherente comenzar a cobrar unas tarifas más elevadas cuando las mejoras que sirvieron para justificar esa subida todavía no se encuentran finalizadas ni plenamente disponibles para los usuarios.
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