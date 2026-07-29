Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Tradiciones

Coros y Danzas El Encinar y Rancho Folclórico de Portugal actuarán en el Festival de Navalmoral de la Mata

'Pueblos del Mundo' llega el sábado 1 de agosto al parque Municipal Casto Lozano a partir de las 22.00 horas

Una actuación del festival celebrada en una edición anterior.

Una actuación del festival celebrada en una edición anterior. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El XXXIX Festival de los Pueblos del Mundo llegará a Navalmoral de la Mata el sábado 1 de agosto y tendrá como escenario el Parque Municipal Casto Lozano. Este evento acercará al público la riqueza de las tradiciones y el folclore de distintos lugares. A partir de las 22.00 horas se podrá disfrutar de diversas actuaciones con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas Coros y Danzas El Encinar, el Rancho Folclórico Etnográfico de Portugal y la Asociación Cultural Raíces de Folklore ‘El Calderero’, de Navalvillar de Pela, entre otras.

Este acontecimiento, que cada año congrega a numeroso público al aire libre, está organizado por Coros y Danzas El Encinar que el año pasado conmemoró su 40 aniversario. La agrupación lleva la cultura y las raíces locales a las nuevas generaciones para que sean ellas además las que las vayan disfrutando y fomentando. El festival está patrocinado por la concejalía de Cultura del ayuntamiento moralo.

El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo es una celebración internacional de música, danza y cultura que se realiza cada año en la primera quincena de agosto, reuniendo grupos de todo el mundo, de Extremadura y Portugal.

Noticias relacionadas

Destaca por su duración, diversidad y participación internacional. Su objetivo es promover la convivencia intercultural, el intercambio de tradiciones y la difusión del folklore de distintos países, así como el de la propia región.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
  2. Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
  3. Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval
  4. Un varón de 53 años, en estado grave tras precipitarse desde un tejado en Navalmoral de la Mata
  5. El Carnaval de Navalmoral de la Mata exhibe su mejor cara cargada de innovación, alegría y creatividad
  6. Mejoras en las infraestructuras de Navalmoral de la Mata con una inversión de 360.000 euros
  7. La apertura de la piscina municipal de Navalmoral de la Mata enfrenta al gobierno y a la oposición
  8. Unánime apoyo en Navalmoral de la Mata a la 'pasarela al RETA' para garantizar las prestaciones de los mutualistas

Coros y Danzas El Encinar y Rancho Folclórico de Portugal actuarán en el Festival de Navalmoral de la Mata

Coros y Danzas El Encinar y Rancho Folclórico de Portugal actuarán en el Festival de Navalmoral de la Mata

El PSOE de Navalmoral de la Mata pide que las tarifas de la piscinal no se suban en esta temporada

El PSOE de Navalmoral de la Mata pide que las tarifas de la piscinal no se suban en esta temporada

Los proyectos ganadores de 'Educación para la Salud' de Navalmoral de la Mata se desarrollarán tras el verano

Los proyectos ganadores de 'Educación para la Salud' de Navalmoral de la Mata se desarrollarán tras el verano

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata destina a la música la cuantía más alta de subvenciones

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata destina a la música la cuantía más alta de subvenciones

Arjabor tramitará casi 1,5 millones para impulsar la comarca del Campo Arañuelo

Arjabor tramitará casi 1,5 millones para impulsar la comarca del Campo Arañuelo

Voluntarios del proyecto CER de Navalmoral de la Mata piden que no se alimente a los gatos ‘por libre’

Voluntarios del proyecto CER de Navalmoral de la Mata piden que no se alimente a los gatos ‘por libre’

Detenido un hombre por provocar presuntamente un incendio forestal junto al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral

Detenido un hombre por provocar presuntamente un incendio forestal junto al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral

El 22 de julio acaba el plazo para los premios al Mejor Expediente Académico en Navalmoral de la Mata

El 22 de julio acaba el plazo para los premios al Mejor Expediente Académico en Navalmoral de la Mata
Tracking Pixel Contents