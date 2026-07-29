Coros y Danzas El Encinar y Rancho Folclórico de Portugal actuarán en el Festival de Navalmoral de la Mata

El XXXIX Festival de los Pueblos del Mundo llegará a Navalmoral de la Mata el sábado 1 de agosto y tendrá como escenario el Parque Municipal Casto Lozano. Este evento acercará al público la riqueza de las tradiciones y el folclore de distintos lugares. A partir de las 22.00 horas se podrá disfrutar de diversas actuaciones con la participación de agrupaciones nacionales e internacionales, entre ellas Coros y Danzas El Encinar, el Rancho Folclórico Etnográfico de Portugal y la Asociación Cultural Raíces de Folklore ‘El Calderero’, de Navalvillar de Pela, entre otras.

Este acontecimiento, que cada año congrega a numeroso público al aire libre, está organizado por Coros y Danzas El Encinar que el año pasado conmemoró su 40 aniversario. La agrupación lleva la cultura y las raíces locales a las nuevas generaciones para que sean ellas además las que las vayan disfrutando y fomentando. El festival está patrocinado por la concejalía de Cultura del ayuntamiento moralo.

El Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo es una celebración internacional de música, danza y cultura que se realiza cada año en la primera quincena de agosto, reuniendo grupos de todo el mundo, de Extremadura y Portugal.

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Destaca por su duración, diversidad y participación internacional. Su objetivo es promover la convivencia intercultural, el intercambio de tradiciones y la difusión del folklore de distintos países, así como el de la propia región.