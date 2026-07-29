'El Quinto Pino'
Un espectáculo nocturno traerá magia, misterio y teatro el día 13 de agosto en Navalmoral de la Mata
Este evento comenzará en el pabellón Antonio Jara y convertirá los espacios de la ciudad en escenarios de juego, interpretación y aventuras
Navalmoral de la Mata se adentrará en el universo de «Las Siete Casas Mágicas» el 13 de agosto. El espectáculo teatralizado, dirigido a mayores de 12 años, comenzará en el pabellón municipal Antonio Jara y recorrerá distintos espacios de la localidad en dos sesiones nocturnas. Contará con grupos de diez participantes.
De esta manera, los ciudadanos podrán disfrutar de una noche marcada por la magia, el misterio y el teatro con la celebración de este espectáculo que llega como una experiencia nocturna tematizada que transformará diferentes espacios municipales en escenarios de juego, interpretación y aventuras.
La actividad comenzará en el Pabellón Antonio Jara, desde donde los participantes iniciarán un recorrido diseñado para sumergirlos en un universo cargado de fantasía. A lo largo de la experiencia, los grupos deberán enfrentarse a distintas pruebas, personajes y desafíos relacionados con las siete casas mágicas. La organización ha establecido dos horarios para facilitar la participación de diferentes públicos.
Habrá una sesión familiar que tendrá lugar desde las 21.30 hasta las 23.30 horas, mientras que la sesión joven y adulta se celebrará desde las doce de la noche hasta las dos de la madrugada.
Plazo para inscribirse
El precio de participación será de 2 euros por persona. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 7 de agosto y podrán formalizarse a través de la página web elquintopino.es o mediante WhatsApp en el número 692 204 428. La propuesta está organizada por El Quinto Pino Espacio Escénico, referente único en Extremadura, combinando el arte circense con la educación ambiental y el desarrollo personal
El espectáculo del 13 de agosto se desarrollará en colaboración del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y la concejalía de Juventud. La iniciativa combinará ambientación, interpretación teatral, trabajo en equipo y recorridos por distintos puntos de la localidad para ofrecer una alternativa de ocio nocturno diferente.
Bajo el lema «Siete casas, una ciudad y una noche llena de misterio», la actividad invita a los participantes a descubrir los secretos que se esconden tras cada escenario y a convertirse, durante unas horas, en protagonistas de una aventura mágica.
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