La nueva pista de exámenes atiende la reivindicación de las autoescuelas en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha dado un paso más en la mejora de los servicios del municipio con la inauguración de la nueva pista de exámenes de conducción, una infraestructura que responde a una reivindicación histórica de las autoescuelas de la localidad y su entorno. Con una inversión cercana a los 400.000 euros, esta actuación permitirá mejorar las condiciones para la formación práctica y realización de los exámenes de obtención de los distintos permisos de conducción, ofreciendo unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

La nueva pista beneficiará tanto a las autoescuelas como a los alumnos y al conjunto de usuarios que harán uso de estas instalaciones. Esta infraestructura supone un importante avance para el municipio, al dar respuesta a una necesidad que venía siendo planteada desde hace años por el sector. Además de facilitar el desarrollo de clases prácticas y de las pruebas oficiales, contribuirá a mejorar la calidad del servicio que se presta y reforzará el papel de Navalmoral de la Mata como referente comarcal en materia de formación vial.

Para garantizar un uso adecuado de la pista, el pleno aprobará la correspondiente ordenanza fiscal reguladora, en la que se establecerán las condiciones de utilización, el régimen de funcionamiento y las tarifas aplicables.

Dos tipos de permisos

La pista contará con dos líneas diferenciadas, adaptadas a los distintos permisos de conducción. Por un lado, Línea 1, destinada a los permisos A1, A2, A y B, con una tasa de utilización desde 25 euros. Y, por otro lado, Línea 2, destinada a los permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E y D+E.

Las autorizaciones estarán dirigidas a las autoescuelas para la realización de las clases prácticas de maniobra y destreza, así como para la celebración de los exámenes oficiales correspondientes a estos permisos de conducción.

La ordenanza establece, además, que la autorización de uso será personal para cada autoescuela, no pudiendo cederse a terceros bajo ningún concepto, con el objetivo de garantizar un uso ordenado, eficiente y transparente de estas instalaciones municipales.

Con la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, el ayuntamiento responde a una demanda histórica del sector y amplía los servicios disponibles tanto para los profesionales de la formación vial como para los vecinos de Navalmoral y toda su comarca.

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Esta actuación, dijeron desde el consistorio, refleja el compromiso municipal con la mejora continua de las infraestructuras públicas y la prestación de servicios de calidad que favorezcan el desarrollo económico y social del municipio.