El PSOE de Navalmoral de la Mata critica que la pista de exámenes no esté homologada

El Grupo Municipal Socialista de Navalmoral de la Mata considera «incomprensible», según recoge en una nota, que el ayuntamiento haya decidido inaugurar la nueva pista de exámenes de conducir cuando, más de un año después de finalizar las obras, la instalación «continúa sin contar con la homologación de la Dirección General de Tráfico, requisito indispensable para que pueda destinarse a la realización de exámenes oficiales». Una crítica que desde el equipo de gobierno aún no se ha emitido ninguna valoración.

Desde el PSOE se asegura que la propia Jefatura Provincial de Tráfico comunicó al ayuntamiento una extensa relación de deficiencias técnicas que debían ser subsanadas antes de proceder a la homologación de la pista. Entre ellas figuran incumplimientos en las dimensiones reglamentarias de distintas maniobras, errores en la delimitación de la pista, ausencia de señalización obligatoria, falta de elementos exigidos para determinadas pruebas y otras incidencias que impiden que la instalación reúna las condiciones del Reglamento General de Conductores.

Han pasado ya varios meses desde que el ayuntamiento recibió ese requerimiento y, sin embargo, según alertaron desde el PSOE, «las deficiencias continúan sin resolverse, por lo que la pista sigue sin obtener la homologación necesaria para entrar en funcionamiento». Es decir, más de un año después de haberse construido, Navalmoral sigue sin poder recuperar los exámenes de conducir en unas instalaciones que ya deberían estar prestando servicio a los ciudadanos, dijeron desde el PSOE.

Falta de transparencia

A esta situación se suma la falta de transparencia, añadieron, con la que el equipo de gobierno ha organizado el acto previsto de inauguración. Los concejales lamentaron que no hayan recibido ninguna invitación institucional para asistir a la inauguración «de una infraestructura pública financiada con el dinero de todos los vecinos, habiendo conocido su celebración únicamente a través de los medios de comunicación».

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Una forma de actuar que, aseguraron, «demuestra una preocupante falta de respeto institucional hacia el conjunto de la corporación y que convierte un acto que debería ser de ciudad en un acto reservado exclusivamente al equipo de gobierno». Finalmente, pidieron que se corrijan las deficiencias detectadas en la pista.