El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata exige a ADIF y a OHL más coordinación en las obras del paso del tren

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha expresado su profundo malestar por la falta de coordinación mostrada entre ADIF y la empresa OHL durante las actuaciones desarrolladas entre el 22 y el 29 de julio justo en las rotondas situadas junto al supermercado Spar y en la intersección de Marqués de Salamanca. Unas obras que tienen como fin la construcción del paso en superficie del tren de alta velocidad por el casco urbano de la ciudad.

Desde el ayuntamiento se recuerda que durante los más de tres años que duran estas obras, la coordinación entre la empresa y el consistorio «había sido, con carácter general, aceptable y dentro de unos parámetros normales de comunicación». Sin embargo, en esta ocasión el ayuntamiento únicamente recibió, el mismo día del inicio de los trabajos, una solicitud de apoyo de la Policía Local, sin comunicación previa sobre el alcance de unas actuaciones que iban a afectar gravemente a la circulación.

Esta falta de información, aseguran desde el ayuntamiento, "ha impedido organizar con tiempo los dispositivos de tráfico e informar previamente a la ciudadanía, provocando importantes retenciones, cortes de la antigua travesía de la N-V y un importante perjuicio para vecinos y comerciantes, especialmente durante los días 23 y 24 de julio, coincidiendo este último con la celebración del mercadillo municipal".

A esta situación se añade un hecho especialmente grave. Según el informe elaborado por la Policía Local, durante estos días se produjeron comportamientos y manifestaciones de falta de respeto hacia los agentes municipales por parte de responsables de la empresa adjudicataria.

El ayuntamiento condena rotundamente cualquier actitud de desconsideración hacia los miembros de la Policía Local, que actuaron en todo momento con profesionalidad para minimizar una situación generada por la ausencia de coordinación.

El ayuntamiento reitera que desea, como el conjunto de la ciudadanía, que estas obras finalicen cuanto antes y permitan mejorar definitivamente la movilidad de Navalmoral. No obstante, exige a ADIF y a la empresa OHL que recuperen de inmediato los cauces de comunicación mantenidos hasta ahora con la Policía Local y la Oficina Técnica Municipal, evitando que vuelvan a repetirse situaciones como las vividas durante la última semana.

Los vecinos de Navalmoral merecen tener ya un servicio de alta velocidad, muy importante para el futuro de la ciudad, y que llegará con un retraso imperdonable, pero también merecen que las obras se ejecuten con planificación, respeto institucional y la coordinación necesaria entre todas las administraciones implicadas.

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El consistorio lamenta, además, que mientras los vecinos siguen soportando importantes molestias derivadas de estas obras, algunos responsables políticos del partido socialista continúen realizando declaraciones alejadas de la realidad. El delegado del Gobierno en Extremadura anunció públicamente que los pasos subterráneos estarían abiertos en el mes de junio, una previsión que "los hechos han desmentido, puesto que las propias obras acumulan un retraso evidente y su apertura no se producirá en las fechas anunciadas". Asimismo, sorprende que quienes en su día defendieron la solución ferroviaria en superficie, como el diputado nacional César Ramos, pretendan ahora presentar estas obras como un éxito sin asumir las consecuencias que dicha decisión está teniendo para la movilidad y el día a día de los vecinos de Navalmoral de la Mata.