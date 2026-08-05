La escuela del fútbol David Villa llega a Navalmoral de la Mata para preparar a futbolistas de entre 6 y 18 años

DV7 Academy, la Academia de Fútbol del futbolista internacional David Villa, iniciará su actividad este mes de agosto en Navalmoral de la Mata. Esto después de que haya llegado a un acuerdo con el ayuntamiento moralo con “Clínic' de pretemporada de Alto Rendimiento para futbolistas entre 6 y 18 años que deseen comenzar la temporada en las mejores condiciones bajo la supervisión de técnicos titulados.

Este será el punto de inicio ya que durante la temporada 2026/27 se iniciarán las tecnificaciones para jugadores y porteros. Está prevista la asistencia del propio David Villa durante la actividad. Recordar que el ex delantero de equipos como el Atlético de Madrid, Valencia y Barcelona, sigue siendo el máximo goleador histórico de la Selección Española con 59 goles en sus 98 partidos oficiales.

«Quiero que mi principal empeño en el futuro sea trabajar con niños. Por eso he desarrollado este proyecto con mis socios», afirmó.

«Queremos formar a todos nuestros alumnos para que se conviertan en grandes seres humanos y fieles seguidores del fútbol». A la vez que les proporcionan herramientas para desarrollar su talento y «ayudaremos a aquellos niños con talentos especiales a optimizar sus habilidades y planificar una carrera profesional exitosa», añadió.

Referente mundial

V7 Soccer Academy es una red internacional de academias liderada por David Villa, campeón del Mundo, Eurocopa, Champions League y máximo goleador de la historia de la selección española de fútbol. La misión de la academia es la de enseñar a chicos de todo el mundo como jugar a football a través del método DV7. La metodología permite a los jugadores el desarrollo tanto de cualidades futbolísticas, como de valores aplicables dentro y fuera del campo.

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Este modelo se basa en el estilo de juego español, que ha demostrado ser exitoso alrededor del mundo, el cual David Villa aprendió desde niño y perfeccionó durante su carrera bajo la disciplina con algunos de los mejores entrenadores de la historia: Luis Aragones, Pep Guardiola, Vicente Del Bosque, & Diego Simeone.