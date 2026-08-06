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Cultura y ocio

Festival ‘Navalsonora’ 2026 vuelve a impulsar el comercio de proximidad en Navalmoral de la Mata

Una campaña permitirá a los clientes de los establecimientos beneficiarse de un 30% de descuento en la compra de entradas y abonos para el festival

Acto de presentación del festival con autoridades locales y organizadores.

Acto de presentación del festival con autoridades locales y organizadores. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Festival Naval Sonora volverá a hacer del comercio local uno de sus principales aliados con la puesta en marcha, un año más, de una campaña que permitirá a los clientes de los establecimientos del comercio moralo beneficiarse de un 30% de descuento en la compra de entradas y abonos para el festival.

La iniciativa, impulsada en colaboración entre el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, la organización del festival y la Asociación del Comercio Local, refuerza el compromiso con el comercio de proximidad y ofrece una ventaja directa a quienes realizan sus compras en los establecimientos participantes.

En total, se han puesto a disposición 1000 tickets descuento, que serán entregados por los comercios adheridos a la campaña a los clientes que realicen sus compras. Estos vales podrán canjearse por un descuento del 30% en la adquisición de una entrada o un abono del Festival Naval Sonora.

El canjeo podrá realizarse en el punto de venta físico que se instalará en el Jardincillo el día 6 de 19.00 a 21.00 horas y el 7 de agosto, en horario de 10.00 a 12.00 horas y de 19.00a 21.00 horas. Los descuentos no serán acumulables y cada vale será válido para una única entrada o abono.

EN EL TEJAR

El Festival Naval Sonora se celebrará en el Espacio de Ocio El Tejar con un cartel que reunirá a destacados artistas del panorama musical nacional. La primera jornada contará con las actuaciones de Omar Montes, Lucho RK, Fabio y Alba Dreik, mientras que la segunda contará con Lala Love You, Nil Moliner, Carlos Ares, Funambulista y Melifluo.

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Además, la organización anunciará próximamente nuevas sorpresas que completarán la programación del festival. Con esta campaña, el Festival Naval Sonora y el comercio local vuelven a sumar esfuerzos para ofrecer nuevas ventajas a los clientes de los establecimientos moralos y vincular la celebración del festival con la actividad comercial de la localidad.

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