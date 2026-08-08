Subvenciones
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata abona 28.767 euros para asociaciones de distintas áreas
El gobierno municipal ha aprobado el pago de las ayudas a los distintos colectivos que durante el año desarrollan en la ciudad acciones culturales
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado el dictamen de la Comisión de valoración de Subvención de ayudas destinadas al desarrollo y fomento de actividades culturales en la ciudad durante el año 2026.
De esta manera, se ordena el pago de las subvenciones concedidas por un total de 28.767 euros, de los cuales para la Asociación de Robótica del Campo Arañuelo se destinan 4.500 euros para desarrollar el proyecto World Robot Olympiad/ World Robot School; para la Asociación Cultural de Artes Plásticas se conceden 4.000 para desarrollar su proyecto cultural de artes; para la Asociación de Amas de Casa 1.507 euros para la promoción del teatro; para la Asociación de Coros y Danzas El Encinar y su promoción del folklore en Navalmoral 6.000 euros, para la Sociedad Micológica de Extremadura, en concreto, la celebración de Jornadas Micológicas 1.260 euros.
De la misma manera se conceden a la Asociación Morala de Juegos de Rol 1.000 euros; para la Asociación Cultural Paspie Danza 4.500 euros que permitirán desarrollar el Festival de Artes Vivas. A estos se suman los 6.000 euros que se abonarán a la Asociación Coral Polifónica de la Música, para su proyecto cultural 2026.
Impulso al asociacionismo
Este año el ayuntamiento moralo , a través de la concejalía de Cultura, aprobó una convocatoria de subvenciones destinada a apoyar la actividad de las asociaciones culturales de la localidad y fomentar el desarrollo de proyectos que contribuyan a enriquecer la vida cultural del municipio.
Las ayudas son dirigidas a entidades culturales sin ánimo de lucro y distribuido en cinco líneas de actuación.
Una de estas ha sido la de Teatro y danza para apoyar la actividad de asociaciones culturales dedicadas a estas disciplinas escénicas; la de Música, destinada a asociaciones y colectivos con fines musicales; la de Folclore y tradiciones culturales: se destinarán 6.000 euros a proyectos centrados en la conservación, promoción y difusión de las tradiciones populares y el patrimonio cultural inmaterial.
Otra línea habilitada ha sido la de Artes plásticas para iniciativas vinculadas a la creación, exposición y promoción artística y, finalmente, la de Proyectos científicos y educativos, en concreto, para el desarrollo de actividades de divulgación, investigación y carácter formativo.
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