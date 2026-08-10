La III Escuela de Talento que impulsa la diputación de Cáceres se celebrará este año en Navalmoral de la Mata

La Diputación Provincial de Cáceres, en colaboración con la Federación Española de Universidades Populares (FEUP), impulsa una nueva edición de la Escuela para el Desarrollo del Talento en la provincia de Cáceres, y que este año tendrá como sede Navalmoral de la Mata.

La Escuela ofrece un proceso formativo dirigido a personas interesadas en descubrir, desarrollar y poner en valor sus capacidades y talentos. Para ello se les proporcionará herramientas prácticas para transformar sus ideas en proyectos personales, profesionales o emprendedores.

Desde su puesta en marcha en 2024, la iniciativa ha trabajado con diferentes formatos adaptados a las necesidades del territorio, abordando competencias como la creatividad, innovación, el emprendimiento, el liderazgo y el desarrollo de proyectos.

La inteligencia artificial tendrá un protagonismo especial en esta edición. Las personas participantes recibirán, de manera transversal durante todo el proceso, formación en inteligencia artificial aplicada a la identificación y puesta en valor del talento y al desarrollo de proyectos.

El objetivo es que puedan conocer y utilizar algunas de las herramientas de IA más relevantes, no solo durante la escuela, sino después en su actividad profesional y día a día, aprovechándolas para optimizar procesos, generar ideas, mejorar proyectos y potenciar capacidades.

Durará tres meses

La Escuela comenzará el 6 de octubre y finalizará el 1 de diciembre de 2026. El programa tendrá modalidad semipresencial y combinará ocho talleres presenciales de periodicidad semanal, dos webinars y una sesión final de presentación de proyectos. Los encuentros presenciales se desarrollarán los martes, en horario de 16.30 a 20.30 horas, en Navalmoral.

En total, el programa contempla 36 horas presenciales, 8 horas de formación online y 206 horas de atención tutorizada, permitiendo que cada participante avance en la identificación de sus capacidades y en la definición de un proyecto vinculado a alguno de sus talentos.

La nueva edición contará con 20 plazas y la participación será gratuita.

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Los participantes podrán optar una beca de 200 euros. Los proyectos desarrollados durante el proceso se presentarán en una gala final, en la que se reconocerá con un premio de 1.000 euros a la propuesta más destacada. Las bases están en escueladetalento.feup.org.