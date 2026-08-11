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Evento musical

Fabbio, Alba Dreid y Omar Montes pondrán sus voces y música en el festival de Navalmoral de la Mata

El espacio El Tejar espera ya a 'Naval Sonora 2026' con conciertos para los días 28 y 29 de agosto

Una actuación en el festival de un año anterior.

Una actuación en el festival de un año anterior. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Festival Naval Sonora 2026, de Navalmoral de la Mata, volverá a ofrecer un programa de conciertos atractivo y variado para los días 28 y 29 de agosto. El primer día, según ha anunciado el ayuntamiento, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Lucho RK, Fabbio, Alba Dreid y el popular Omar Montes, que ha encadenado varios éxitos que lo han convertido en uno de los artistas urbanos más escuchados de España. Temas como ‘La rubia’ o ‘Alocao’, y sus actuaciones junto a Las Chuches y Lola Índigo han sonado en las principales listas de éxitos nacionales, en salas, festivales y radios.

Por otro lado, el sábado 29 los amantes de Indie/Pop podrán disfrutar de las actuaciones de Nil Moliner, La La Love You, Carlos Ares, Funambulista y Melifluo. El Festival Naval Sonora se celebrará en el Espacio de Ocio El Tejar con este cartel que reune a destacados artistas del panorama musical nacional.

Además, este festival vuelve a a hacer del comercio local uno de sus principales aliados con la puesta en marcha, un año más, de una campaña que permitirá a los clientes de los establecimientos del comercio moralo beneficiarse de un 30% de descuento en la compra de entradas y abonos para el festival.

La iniciativa, impulsada en colaboración entre el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, la organización del festival y la Asociación del Comercio Local, refuerza el compromiso con el comercio de proximidad y ofrece una ventaja directa a quienes realizan sus compras en los establecimientos participantes.

Igualmente, la organización anunciará próximamente nuevas sorpresas que completarán la programación del festival.

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Con esta campaña, el Festival Naval Sonora y el comercio local vuelven a sumar esfuerzos para ofrecer nuevas ventajas a los clientes de los establecimientos moralos y vincular la celebración del festival con la actividad comercial de la localidad.

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