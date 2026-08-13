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Ocio estival

La piscina municipal de Navalmoral de la Mata incrementa su oferta de ocio con aquagym y juegos

Desde el ayuntamiento se destacan las diferentes opciones para disfrutar de unas instalaciones a las que como novedad se llega con autobús urbano

Varias personas practican aquagym en la piscina municipal de Navalmoral.

Varias personas practican aquagym en la piscina municipal de Navalmoral. / Cedida

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Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

La Piscina Municipal de Navalmoral ofrece diferentes opciones para disfrutar de las instalaciones durante estos meses: actividades acuáticas como aquagym y natación para adultos, zonas de merendero y espacios de juego para los más pequeños, así como servicio de hostelería para completar la jornada.

Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que explica que es un espacio pensado para disfrutar del verano, practicar actividad física, refrescarse o pasar un rato en familia o amigos.

Así mismo, recuerda que este año, llegar a estas instalaciones es también más fácil tras la puesta en marcha de la línea 2 del autobús urbano que cuenta con parada en su recorrido hasta las instalaciones de la piscina municipal durante las tardes.

Esto, según el consistorio, facilita el acceso a una instalación cuya conexión mediante transporte público era una demanda planteada por la ciudadanía.

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Igualmente, recalca que el respeto de las normas y el buen uso de las instalaciones contribuyen a que todos los usuarios puedan disfrutar de la piscina en las mejores condiciones.

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