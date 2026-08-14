La nueva pista para prácticas y exámenes de las autoescuelas de Navalmoral de la Mata beneficia ya al Arañuelo y Los Ibores

La nueva pista de autoescuelas para prácticas y para exámenes es una infraestructura que «no solo beneficia a Navalmoral, sino también a todo el Campo Arañuelo, La Vera y Los Ibores». Así lo ha resaltado el alcalde, Enrique Hueso, recientemente, que destacó que esta nueva infraestructura ha sido posible tras una inversión cofinanciada entre el ayuntamiento y la Asociación para el Desarrollo del Campo Arañuelo-Norte Ibores (Arjabor) con más de 390.000 euros y con la que se beneficiarán miles de usuarios.

Con este nuevo espacio, la ciudad ha dado un paso más en la mejora de los servicios del municipio y que, según recordó el alcalde, «responde a una reivindicación histórica de las autoescuelas de la localidad y su entorno». Con ello además se mejoran las condiciones para la formación práctica y realización de los exámenes de obtención de los distintos permisos de conducción, ofreciendo unas instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales.

La nueva pista beneficiará tanto a las autoescuelas como a los alumnos y al conjunto de usuarios que harán uso de estas instalaciones. Además de facilitar el desarrollo de clases prácticas y de las pruebas oficiales, contribuirá a mejorar la calidad del servicio que se presta y reforzará el papel de Navalmoral de la Mata como referente comarcal en materia de formación vial.

Para garantizar un uso adecuado de la pista, el pleno aprobará la correspondiente ordenanza fiscal reguladora, en la que se establecerán las condiciones de utilización, el régimen de funcionamiento y las tarifas aplicables.

Un uso ordenado y eficiente

La pista contará con dos líneas diferenciadas, adaptadas a los distintos permisos de conducción. Por un lado, Línea 1, destinada a los permisos A1, A2, A y B, con una tasa de utilización desde 25 euros. Por otro lado, Línea 2, destinada a permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E y D+E. Las autorizaciones estarán dirigidas a las autoescuelas para la realización de clases prácticas de maniobra y destreza, así como la celebración de los exámenes oficiales correspondientes a estos permisos de conducción.

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La ordenanza establece, además, que la autorización de uso será personal para cada autoescuela, no podrá cederse a terceros bajo ningún concepto, con el objetivo de garantizar un uso ordenado, eficiente y transparente de estas instalaciones municipales.