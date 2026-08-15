El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata contratará a un gerente de dinamización comercial

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha aprobado las bases correspondientes a la plaza de Gerente para la Dinamización Comercial. El objeto de la presente convocatoria es la selección y nombramiento de un profesional en este ámbito que, mediante distintas acciones y proyectos, se ayude a impulsar y reactivar el sector de los comercios.

Este trabajador se encargará principalmente de promocionar y dinamizar el comercio minorista.

Para ello, la contratación se realizará con fondos cofinanciados entre el ayuntamiento y la Junta. La cuantía de la Junta de Extremadura es del 75% de los gastos subvencionables, siendo el importe máximo de los gastos subvencionables de 75.000 euros, durante las anualidades 2026 a 2029, con un importe total de subvención de 56.250 euros, según la resolución de concesión de subvención.

La modalidad será la de nombramiento de funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal. Deberá de iniciarse el 1 de octubre con una duración máxima hasta el 30 de septiembre de 2029, finalización del programa subvencionado. Si hubiera ampliación del programa, se podría ampliar el nombramiento en el mismo periodo subvencionado, siempre que hubiera disponibilidad presupuestaria.

Para la selección habrá una fase de oposición, con carácter de eliminatoria. Esta prueba será valorada de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 10 puntos para acceder a la fase de concurso.

Y, por otro lado, una fase de concurso que contempla análisis y valoración de los méritos que se encuentre fehacientes y documentalmente acreditados, con arreglo al siguiente baremo.

Impulso a negocios locales

La dinamización comercial en Navalmoral de la Mata se centra en fomentar el consumo en los negocios locales y en fortalecer los lazos entre comerciantes y residentes. El ayuntamiento durante todo el año desarrolla campañas de dinamización comercial bajo la marca ‘Navalmoral capital del comercio Campo Arañuelo'. Esta incluye actividades como sorteos y promociones especiales.

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Además, con estas campañas se consigue la implicación de los comerciantes y empresarios y la del público. Este se beneficia de descuentos en las compras o la contratación de servicios. Todo ello con el fin de reactivar la economía local y comarcal del Arañuelo.