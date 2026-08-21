Naval Sonora 2026 convierte Navalmoral en una fiesta de dos días con Omar Montes, Lala Love You y Nil Moliner

El gran festival del verano en Extremadura se aproxima. Dos días de música, algunos de los nombres más reconocibles del panorama nacional y, como novedad, un escenario gratuito que llevará el festival hasta el centro de Navalmoral de la Mata. Naval Sonora regresa los días 28 y 29 de agosto con una edición que amplía su radio de acción más allá del Espacio de Ocio El Tejar. Compra tus entradas aquí.

Omar Montes, Lucho RK, Lala Love You, Nil Moliner, Carlos Ares o Funambulista forman parte de un cartel que combina estilos y generaciones y que permitirá pasar del pop al sonido urbano, el rock o la canción de autor durante dos jornadas.

La edición de 2026 incorpora además una novedad especialmente pensada para sacar el ambiente del festival a las calles. El sábado 29, desde las 12.00 horas, Sinestesia, Les Blondes y el artista local Nacor actuarán gratis en la calle Antonio Concha, antes de que la programación continúe por la tarde y la noche en El Tejar.

Escenario en el Espacio de Ocio el Tejar, en una pasada edición de Naval Sonora. / EL PERIÓDICO

Omar Montes y Lucho RK abren Naval Sonora el viernes

La primera jornada de Naval Sonora llegará el viernes 28 de agosto al Espacio de Ocio El Tejar. El cartel de esa jornada está encabezado por Omar Montes y Lucho RK, acompañados por Fabbio y Alba Dreid, según figura en el cartel oficial difundido para esta edición.

La noche reunirá así varias propuestas especialmente vinculadas al público joven y a los sonidos urbanos, en una jornada que servirá de apertura a un fin de semana en el que Navalmoral volverá a concentrar buena parte de su actividad alrededor de la música.

El público llena las instalaciones del Espacio de Ocio El Tejar. / EL PERIÓDICO

Lala Love You, Nil Moliner, Carlos Ares, Funambulista y Melifulo, el sábado

Si la primera noche tiene un marcado carácter urbano, el sábado 29 de agosto amplía notablemente el abanico musical. Lala Love You, uno de los grupos que más público ha arrastrado en los últimos años dentro del pop español, compartirá jornada con Nil Moliner, Carlos Ares, Funambulista y Melifluo. La combinación permite que la segunda noche tenga un perfil especialmente variado y convierte el sábado en una de las jornadas con mayor número de actuaciones de esta edición. Pero esta vez no habrá que esperar hasta la llegada a El Tejar para empezar a escuchar música.

Los espectadores viven noches espectaculares. / EL PERIÓDICO

Naval Sonora sale a las calles de Navalmoral

Una de las principales novedades de Naval Sonora 2026 será la incorporación de un segundo escenario en el centro de Navalmoral. La música comenzará allí a las 12.00 horas del sábado 29, con entrada gratuita, en la calle Antonio Concha, en su cruce con Nueva Avenida. Por ese escenario pasarán Sinestesia, Les Blondes y Nacor, artista local que se incorpora de esta forma a la programación del festival.

La propuesta busca que Naval Sonora pueda vivirse también fuera de su recinto habitual y que vecinos y visitantes tengan la posibilidad de comenzar la jornada desde el mediodía en el casco urbano antes de desplazarse posteriormente hasta El Tejar.

La decisión introduce además una dinámica diferente para el sábado: música gratuita durante el día en el centro y continuación del festival con el cartel principal por la tarde y la noche.

Lala Love You. / EL PERIÓDICO

De Dani Fernández y Arde Bogotá a la edición de 2026

Naval Sonora ha ido incorporando durante sus diferentes ediciones artistas con una notable presencia en el circuito musical nacional. Por Navalmoral han pasado anteriormente nombres como Dani Fernández, Izal, Arde Bogotá, Kidd Keo, RVFV o Siloé, una variedad que también refleja la intención del festival de combinar públicos y estilos.

La programación de 2026 mantiene esa fórmula, aunque con una novedad importante: parte del festival abandona temporalmente el recinto para integrarse en la propia localidad.

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Naval Sonora y Navalmoral, más allá del escenario

El festival también ha tratado de vincularse este año con la actividad económica del municipio. Ayuntamiento, organización y Asociación del Comercio Local pusieron en marcha una campaña con 1.000 vales que permitían obtener un 30% de descuento en entradas y abonos a clientes de establecimientos adheridos. La promoción tuvo sus jornadas específicas de canje a comienzos de agosto y buscaba conectar la celebración musical con las compras en el comercio moralo.

Es una relación que adquiere especial sentido durante un fin de semana en el que el festival atraerá visitantes y en el que, por primera vez, una parte de su programación se desarrollará directamente en las calles del centro.