La Policía Local de Navalmoral de la Mata detiene a un hombre por robo con arma blanca en una farmacia

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha participado, durante los últimos días, en dos actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la seguridad vial, y que se han saldado con tres personas detenidas.

La primera actuación se ha producido la tarde del pasado lunes 24 de agosto, después de que, aproximadamente a las 18.30 horas, se registrara un robo con arma blanca en una farmacia.

Tras activarse el botón de pánico del establecimiento, la información sobre lo sucedido y las características del presunto autor fueron trasladadas rápidamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Apenas media hora después, sobre las 19.00 horas, agentes de la Policía Local lograron localizar a un individuo que respondía a las características facilitadas.

Tras su identificación, los agentes procedieron a su detención y a la lectura de sus derechos. Durante el cacheo se le intervinieron, además, sustancias estupefacientes.

El detenido, conocido por los agentes por intervenciones anteriores, fue posteriormente trasladado y puesto a disposición de la Guardia Civil, que continuará con las diligencias antes de su puesta a disposición judicial.

Por otra parte, durante la tarde del viernes 21 de agosto, agentes de la Policía Local intervinieron ante una situación de conducción temeraria que se produjo alrededor de las 20.30 horas.

Conducción temeraria

Mientras los agentes realizaban una intervención con un vehículo, observaron cómo dos turismos circulaban a gran velocidad y se colocaban en paralelo, realizando una carrera por una de las calles de la localidad. La maniobra se produjo en un horario de gran afluencia de peatones, llegando varios ciudadanos a tener que apresurar su paso en los pasos de peatones ante la proximidad de los vehículos.

Los agentes pudieron observar directamente la peligrosidad de la conducción, que puso en riesgo tanto a los usuarios de la vía como a los propios conductores. Los dos vehículos, además, realizaron posteriormente un giro brusco en una glorieta y regresaron en sentido contrario hacia la posición en la que se encontraban los agentes.

Ante estos hechos, la Policía Local procedió a darles el alto y a detener a ambos conductores, informándoles de sus derechos y del motivo de la detención por un presunto delito contra la seguridad vial, en concreto, conducción temeraria.

Ambos fueron trasladados a las dependencias de la Policía Local, donde se instruyó el correspondiente atestado y se procedió a su citación para la celebración de un juicio rápido.

Desde la Policía Local se recuerda la importancia de mantener conductas responsables tanto en los espacios públicos como al volante, especialmente en aquellas situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de peatones, conductores y del resto de usuarios de la vía.

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La Policía Local continúa trabajando para garantizar la seguridad de Navalmoral de la Mata, de sus vecinos y de las personas que visitan la localidad.