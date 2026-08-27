El Círculo Empresarial Moralo, de Navalmoral de la Mata, logra dar mayor impulso al proyecto TRAE

El Círculo Empresarial Moralo ha mantenido, recientemente, una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Rivera de Gata, Casto Pereira; y con el presidente de Asecoc, Raúl Trapote. Por parte del Círculo Empresarial Moralo participaron en este encuentro su presidente, Ramón Barbado, y su vicepresidenta, Elena Barbado.

Durante la reunión se abordó la incorporación de ambas asociaciones al proyecto TRAE —Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura—, una iniciativa que nació con la vocación de ser compartida y de sumar a asociaciones empresariales, instituciones y territorios que afrontan problemas comunes.

El Proyecto TRAE busca atraer trabajadores de Hispanoamérica para revitalizar la región de Extremadura. Este programa conecta a personas interesadas en vivir y trabajar en el norte de la provincia de Cáceres con empresas locales que necesitan talento.

El proyecto ofrece un contrato indefinido desde el primer día, vivienda compartida durante el primer año, y apoyo para la integración en la comunidad. Además, se considera la posibilidad de traer a la familia al segundo año.

El objetivo del Proyecto TRAE es combatir la despoblación en Campo Arañuelo, La Vera y Los Ibores, y ofrecer nuevas oportunidades a los nuevos residentes.

Una respuesta conjunta

Al mismo tiempo, busca ofrecer una respuesta conjunta a dos grandes retos del medio rural: La falta de trabajadores que sufren numerosas empresas y la pérdida de población de los pueblos. Por esta razón, la Diputación Provincial de Cáceres y la Cámara de Comercio de Cáceres forman parte también del proyecto, contribuyendo a su desarrollo y a su dimensión provincial.

La incorporación de la Asociación Rivera de Gata y de Asecoc permitiría conocer de primera mano las necesidades laborales de las empresas de sus respectivas comarcas y facilitar que las oportunidades generadas por TRAE lleguen a nuevos municipios y territorios rurales.

La reunión sirvió igualmente para establecer futuras líneas de colaboración entre las tres asociaciones empresariales.

Todas ellas representan territorios que comparten desafíos como la despoblación, la falta de relevo generacional, la escasez de mano de obra y la necesidad de mejorar sus oportunidades de desarrollo económico y social.

Los representantes de las tres organizaciones coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos, compartir experiencias y trabajar unidos en la defensa de los intereses de sus empresas y de sus respectivos territorios.

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El encuentro supone un nuevo paso en la construcción de una red de colaboración empresarial y territorial. Una red abierta, participativa y capaz de impulsar soluciones compartidas para que vivir, trabajar y emprender en el medio rural sea una oportunidad de futuro.