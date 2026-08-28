Naval Sonora arranca hoy con Omar Montes, Lucho, Fabbio y Alba Dreid, en Navalmoral de la Mata

La música de Naval Sonora arranca hoy viernes, dentro de un evento que este año como novedad también llega al centro de Navalmoral de la Mata con la instalación de un segundo escenario urbano, una de las principales novedades de la edición de 2026. El nuevo espacio ofrecerá una jornada musical de acceso completamente gratuito mañana sábado 29 de agosto, desde las 12.00 horas, en la calle Antonio Concha, en el cruce con Nueva Avenida.

La iniciativa permitirá trasladar parte de la programación del festival fuera de su recinto principal y acercar la música a vecinos y visitantes, incorporando una nueva propuesta a la jornada del sábado, según explicaron desde el ayuntamiento. El escenario contará con las actuaciones de Sinestesia, Les Blondes y el artista local Nacor.

La programación está planteada como una propuesta para disfrutar de la música desde el mediodía, antes de continuar la celebración en el Espacio de Ocio El Tejar, donde se desarrollará la programación principal de Naval Sonora.

Este nuevo escenario urbano se suma a la programación principal de NavalSonora, que se celebrará durante hoy viernes 28 y mañana sábado 29 en el Espacio ElTejar.

Hoy viernes el cartel estará protagonizado por Omar Montes, Lucho RK, Fabio y Alba Drake.

Música dj,s

Por otro lado, la jornada del sábado 29 contará con las actuaciones de Lala Love You, Nil Moliner, Carlos Ares, Funambulistas y Melifluo, además de la programación del nuevo escenario urbano instalado en el centro de la localidad. El cartel de esta edición se completará también con música de la mano de diversos dj’s que participarán en el festival.

Naval Sonora se ha consolidado en sus últimas ediciones como una de las principales citas musicales del norte de Extremadura, con capacidad para atraer a miles de asistentes y contribuir a situar a Navalmoral de la Mata dentro del circuito musical extremeño y nacional. El festival ha contado en sus diferentes ediciones con artistas y grupos de amplia repercusión como Dani Fernández, Izal, Arde Bogotá, Kidd Keo, RVFV, y Siloé, entre otros.

Noticias relacionadas

Con esta ampliación de la programación, Naval Sonora incorpora un nuevo espacio a su propuesta, combinando la programación del recinto principal con una actividad musical abierta y gratuita en el centro de Navalmoral.