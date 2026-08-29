Desarrollo urbanístico
El Plan General Municipal de Navalmoral de la Mata ofrece un buzón de aportaciones ciudadanas
De esta manera el ayuntamiento trata de que el documento se elabore contando con las sugerencias de los vecinos sobre el modelo de su ciudad
El Plan General Municipal es un documento urbanístico que define la nueva planificación territorial y urbanística de Navalmoral de la Mata. Este plan regula y actualiza los usos del suelo, la edificabilidad, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y tiene un impacto directo en el desarrollo económico y social del municipio.
Tiene carácter de ley dentro del municipio y obliga a todos los propietarios y promotores a cumplir con sus disposiciones. Permite identificar y proteger los elementos de valor histórico, cultural o natural de la ciudad. Es un instrumento de desarrollo, no sólo regula el presente, sino que también planifica el futuro crecimiento y transformación del municipio.
En resumen, el Plan General Municipal es la hoja de ruta para el desarrollo urbanístico de un municipio, y su correcta elaboración y aplicación son fundamentales para garantizar un futuro sostenible y de calidad para sus habitantes.
El ayuntamiento promueve un proceso de participación que incluye un buzón de sugerencias y aportaciones sobre el modelo de ciudad para cuestiones generales de dotaciones, infraestructuras, movilidad, trabajo, ocio, vivienda y paisaje del término municipal de Navalmoral de la Mata. No supone un elemento particular de alegaciones para lo que se realizará el período de información pública legalmente establecido.
Distintas fases
La elaboración de dicho Plan recoge distintas fases entre las que se encuentran el Programa de trabajo y plan de participación ciudadana con una hoja de ruta que contempla el Avance del PGE, con el Documento inicial estratégico; la aprobación inicial del PGM, Estudio Ambiental Estratégico, así como Exposición pública y Alegaciones e informes sectoriales que es en el que se encuentra en este momento. Seguidamente se realizará la aprobación provisional del PGM, la declaración ambiental estratégica, la aprobación definitiva del PGM y la Publicación en el DOE.
Este Plan es prioritario ya que es un instrumento que tienen por objeto establecer la ordenación urbanística de la ciudad. Permite flexibilizar y simplificar la planificación urbanística, enfocada en ordenar el entorno actual, proyectarel crecimiento y aplicar las determinaciones de la ley con plena capacidad. En definitiva, permite sentar las bases de un crecimiento ordenado y ajustado a la normativa vigente de cara al futuro.
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