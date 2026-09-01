Navalsonora registra más de 6.000 espectadores en las dos jornadas de conciertos en Navalmoral de la Mata

El Festival NavalSonora 2026 cierra su edición de este año con un balance muy positivo y con una cifra de asistencia que supera los 6.000 espectadores entre las dos jornadas, por encima de los registros alcanzados en la pasada edición.

Así lo dio a conocer ayer el ayuntamiento que explicó que el festival ha vuelto a convertir el Espacio de Ocio El Tejar en uno de los principales puntos de encuentro musical del verano en Navalmoral, con una programación que combinó diferentes estilos y propuestas y que recibió una acogida muy positiva por parte del público.

La jornada del sábado 29 se situó como el gran día de esta edición y, según la valoración de la organización, como la jornada con mayor respuesta de público de todas las celebradas hasta ahora. El cartel, encabezado por La La Love You y Nil Moliner, y con las actuaciones de Carlos Ares, Funambulista y Melifluo, congregó a miles de personas en El Tejar.

El viernes 28, por su parte, Naval Sonora apostó por una propuesta de ca- rácter más urbano con Omar Montes, Lucho RK, Fabio y Alba Drake, lo grando también una importante afluencia de público.

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la incorporación de un escenario urbano en el centro de Navalmoral, con programación musical gratuita durante la jornada del sábado.

Estreno con éxito

La iniciativa, planteada para ampliar el festival más allá del recinto de El Tejar y acercar parte de la programación al conjunto de la ciudadanía, tuvo una gran acogida en su primera edición. Las actuaciones celebradas en la calle Antonio Concha registraron una notable presencia de público y permitieron generar actividad durante la mañana en el centro de la localidad.

El nuevo escenario contó además con la participación de establecimientos hosteleros, reforzando la conexión entre el festival y la actividad de la hostelería y el comercio local. En esta misma línea de colaboración con el tejido comercial, durante los días previos al festival se puso en marcha una iniciativa conjunta con la Asociación del Comercio Local que permitió distribuir tickets descuento entre los clientes de establecimientos participantes, contribuyendo a la actividad económica local.

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El incremento de público registrado en esta edición ha estado acompañado de un desarrollo general marcado por la normalidad en seguridad ciudadana y tráfico.