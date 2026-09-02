El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata contratará a dos nuevos agentes de desarrollo local

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata pone en marcha el programa de Colaboración Económica Municipal de Orientación y Prospección para el Desarrollo Local 2026. La ciudad contará con una cuantía de 88.255 euros y los puestos de trabajo a contratar son dos orientadores y prospectores para el Desarrollo Local.

Esto durante 12 meses a realizar con 2.077 horas en total. El lugar, horario y los días de trabajo vendrán determinados por las necesidades del ayuntamiento. Las personas contratadas servirán de apoyo y estarán bajo las órdenes de los empleados municipales de los que dependan o a la corporación local.

Su labor es la de promover y coordinar actividades que contribuyan al desarrollo económico, social y cultural de una determinada comunidad o territorio. Para ello, realizan estudios y análisis para identificar las necesidades y recursos disponibles en la zona.

Estos estudios permiten conocer la situación actual y establecer una base sólida para la planificación de acciones futuras.

El agente de desarrollo local también se encarga de crear y mantener redes de colaboración con diferentes actores e instituciones, como emprendedores, empresas, organizaciones públicas y privadas, entre otros.

Estas alianzas son fundamentales para impulsar proyectos conjuntos que fomenten el desarrollo local.

Plan Integra

Por otro lado, el ayuntamiento, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, realizará la selección de personal, para la contratación dentro del Plan ‘Diputación Integra + 2026 dirigido a personas desempleadas con reconocimiento del 33% o más de discapacidad en Navalmoral para el año 2026-2027, contribuyendo al crecimiento del empleo inclusivo en el municipio.

El puesto de trabajo a cubrir estará destinado a conserje-ordenanza al 50% de la jornada completa, con una retribución bruta mensual por todos los conceptos, y una paga extraordinaria incluida de 712,25 euros.

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Al ayuntamiento se le concede una ayuda por 9.478 euros. El lugar, horario y los días de trabajo vendrán determinados por las necesidades del consistorio. Entre sus funciones estarán mantenimiento, conservación, vigilancia y apoyo en colegios o dependencias municipales, es fundamental para el buen desarrollo de la educación y servicios que se prestan a los ciudadanos en general.