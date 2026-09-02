Los espacios para puestos y atracciones del ferial de San Miguel 2026 de Navalmoral de la Mata ya pueden solicitarse

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha convocado las bases para la adjudicación de terrenos para la instalación de atracciones y actividades en el recinto ferial de cara a las fiestas de San Miguel 2026 que se celebrarán del 24 al 27 de septiembre.

Las presentes bases tienen por objeto regular la adjudicación de los puestos a ocupar en los sectores de actividad incluidos en los terrenos designados para recinto ferial en el ejercicio 2026. Esto con motivo de las Fiestas de San Miguel 2026, que se celebrarán del 24 al 27 de septiembre, ambos inclusive.

Los terrenos seleccionados para llevar a cabo la instalación del recinto ferial son los que se encuentran en la explanada situada en avenida de Las Angustias, 15 (junto al recinto multiusos) de Navalmoral. El plazo de presentación de documentación para poder solicitar su presencia en el recinto ferial finalizará el 11 de septiembre.

Hasta esa fecha podrá presentarse la documentación correspondiente en el Registro General del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata antes de las 14.00 horas del citado día. Aquellos Interesados que reciban el visto bueno por parte del ayuntamiento, deberán presentar nueva documentación antes de las 14.00 horas del día 23.

Las adjudicaciones se concederán mediante resolución de la alcaldía. El ayuntamiento otorgará a aquellos con permiso para su funcionamiento un distintivo transferible.

Toda instalación que requiera de una alimentación eléctrica para su funcionamiento deberá disponer de un método de autoconsumo -grupos electrógenos, paneles fotovoltaicos-.

A partir del día 18

El montaje de atracciones y otras actividades podrá comenzar el 18 de septiembre. Las atracciones deberán estar totalmente instaladas a las 12.00 horas del día 23 de septiembre, prohibiéndose a partir de ese momento que se instale o desinstale atracción alguna, mientras dure la feria por el desorden y molestias que conlleva tanto para los ciudadanos como para al resto de feriantes.

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Las atracciones y demás actividades podrán comenzar a desmontarse el 28 de septiembre y quedar desmontadas el 5 de octubre. Las fiestas de San Miguel, son una de las celebraciones más esperadas por los moralos que durante varios días cuentan con una amplia programación de actos lúdicos para todas las edades, así como mercados de artesanía y gastronomía.