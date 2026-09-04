El servicio Línea Verde de Navalmoral de la Mata se convierte en una herramienta eficaz para el ciudadano

El Servicio de Línea Verde de Navalmoral de la Mata se ofrece como un sistema de comunicación entre vecinos y ayuntamiento de carácter bidireccional, es decir, los vecinos y las vecinas pueden trasmitir información al ayuntamiento y viceversaa través del sistema de noticias y alertas.

Para acceder a él hay dos opciones: descargar la APP Línea Verde o entrar en la web: www.lineaverdenavalmoral.es.

En este se pueden realizar consultas sobre Fauna y biodiversidad, Contaminación acústica y del aire, Punto limpio, reciclaje y gestión de residuos, Normas medioambiental y Podas y quemas reguladas.

Además, ofrece una gran posibilidad de transmitir incidencias relacionadas con los siguientes aspectos: aceras y calzadas, alcantarillado, aumbrado, arbolado urbano, basuras, mobiliario urbano, parques y jardines, puntos de agua, señales y semáforos, control de palomas, limpieza, plagas de insectos y roedores, animales abandonados, recogida de muebles y enseres, retirada de vehículos, tráfico y movilidad y vandalismo. Igualmente, hay un apartado donde se informa de puntos de interés como es la biblioteca municipal, centros de salud, cuartel de la Guardia Civil y Policía Local.

Buenas Prácticas

A través de este servicio, también se acerca al ciudadano una Guía de Buenas Prácticas y se recuerda que con una mayor planificación, conocimiento y gestión de las actuaciones que se realizan en el día a día se puede reducir mucho el impacto ambiental de las mismas.

La implantación de las tres 'R' es fundamental: Reducción, Reciclaje y Reutilización. Además, reduciendo el consumo de energía, agua y otros recursos, no sólo se está ayudando al planeta, si no que se ahorra dinero.

Uno de los ejemplos en los que se incide en el uso del agua, uno de los recursos naturales más preciados que existen en el planeta, y es imprescindible para la vida.

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Precisamente, en este manual del Servicio de Línea verde se pueden encontrar datos del ciclo del agua, características de la misma, cantidad de agua disponible en la tierra, su ciclo hidrológico, su consumo a nivel mundial y en España, las fuentes de contaminación y una serie de consejos sobre lo que podemos hacer cada uno de nosotros para ahorrar agua. Entre otras brunas prácticas en beneficio del medioambiente.