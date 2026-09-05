El certamen DanzaXtrema de Navalmoral de la Mata abre el plazo para presentar propuestas

El Centro de Artes Espacio Cinético Taktá, en Navalmoral de la Mata, organiza y convoca la XIII edición del Certamen Coreográfico DanzaXtrema que se celebrará el 24 de octubre. El certamen está abierto a profesionales – coreógrafos/as de cualquier nacionalidad que deberán presentar una propuesta coreográfica de tema y estilo libre, de entre diez y quince minutos de duración. Además se deberá de adjuntar toda la documentación detallada en las bases (www.andateconojo.org).

Los participantes aspiran a un Primer Premio de 5.000 euros. El resto de coreografías participantes en la final recibirán cada una 1.200 euros y, además, se otorgará un Premio Especial del Público dotado con 300 euros y un jamón extremeño.

En total se repartirán más de 10.000 euros en premios. El plazo de inscripción finaliza el 1 de octubre.

Todas las propuestas serán valoradas por un jurado profesional que tendrá en cuenta criterios tales como la originalidad de las piezas, la innovación o el manejo del lenguaje coreográfico y los recursos escénicos.

En esta decimotercera edición, el Certamen DanzaXtrema encuentra su espacio a nivel internacional como soporte y apoyo a la danza, tanto a creadores con menos experiencia como a coreógrafos más consolidados, para que puedan desarrollar su faceta creativa así como su carrera profesional.

DanzaXtrema es un evento organizado por Paspie Danza, compañía residente de Espacio Cinético TaKtá. Financiado por el Ministerio de Cultura y Junta de Extremadura, además cuenta también con la colaboración de la concejalía de Cultura.

Impulso a la creación

Su principal objetivo es impulsar la creación coreográfica desde la óptica contemporánea, independientemente de la disciplina técnica utilizada. Desde su creación (2008), Espacio Cinético TaKtá es un oasis de vanguardia que desarticula el centralismo cultural, situando a Extremadura en el mapa de la creación contemporánea europea. Su interés radica en ser un centro de resistencia artística donde la danza no es solo exhibición, sino investigación y vida.

Mediante su certamen DanzaXtrema y sus residencias, fomenta un diálogo audaz entre el cuerpo y el entorno rural, democratizando el acceso a lenguajes escénicos innovadores y de alta calidad. Es un referente de creación contemporánea extremeña.

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Su perfil combina la exhibición, formación y producción multidisciplinar. Como sede de Compañía Paspie Danza, miembro de la Red de Teatros Alternativos y organizadora del Certamen DanzaXtrema, su alcance es tanto local como nacional, actuando como un laboratorio artístico que democratiza lenguajes experimentales y fomenta el diálogo entre artistas y la comunidad rural de las comarcas aledañas a Navalmoral de la Mata.