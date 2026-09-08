Cortadores de jamón se solidarizan con afectados de esclerosis múltiple en Navalmoral de la Mata el día 13

La ciudad de Navalmoral de la Mata volverá a poder degustar una gran variedad de jamones durante la celebración de una nueva edición del evento solidario de Cortadores de Jamón. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que ha explicado que esta es una cita muy especial y que este año se celebrará a beneficio de la Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple del Campo Arañuelo (Afemca).

En concreto, tendrá lugar el 13 de septiembre a partir de las 12.00 horas en el Parque Municipal Casto Lozano. Un esperado evento con el lema ‘Un plato que suma, un gesto que importa’.

Esto será por una buena causa, ya que el dinero que se recaude por la venta de platos de jamón se destinará a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo Artañuelo. Se contará con la participación de numerosos profesionales cortadores de jamón llegados de distintas ciudades y municipios de la región y que cada año se vuelcan con este tipo de acontecimientos solidarios.

Cada uno cortará un jamón y se prepararán platos, al precio de 3 euros. Este acontecimiento ya se celebró el pasado año con gran éxito tanto de cortadores de jamón como de asistentes al evento. Por ello, desde el ayuntamiento se ha vuelto a apoyar esta causa solidaria para el próximo domingo.

Mejorar la calidad de vida

La Asociación de Esclerosis Múltiple es una entidad sin ánimo de lucro que congrega a personas con esclerosis múltiple, sus familiares y personas sensibilizadas con la problemática de esta enfermedad. Tiene como propósito principal mejorar la calidad de vida de quienes padecen esclerosis múltiple u otras enfermedades similares, así como la de sus familias.

Para alcanzar este objetivo, lleva a cabo diversos programas enfocados en el apoyo, la información, la comunicación y la formación, tanto para sus asociaciones miembro como para las personas afectadas. También impulsa iniciativas para dar a conocer y concienciar a la sociedad sobre la realidad de esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una enfermedad que causa la rotura de la cubierta protectora de los nervios.

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En la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora que recubre las fibras nerviosas, llamada mielina. Los síntomas de la esclerosis múltiple dependen de la persona, de la ubicación del daño en el sistema nervioso y de la gravedad del daño en las fibras nerviosas.