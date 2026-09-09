Celebran varios actos en honor a la Virgen de las Angustias, patrona de Navalmoral de la Mata

Con motivo de la celebración de las fiestas en honor a la patrona de Navalmoral de la Mata, cuya festividad tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, se ha llevado a cabo, recientemente, el tradicional traslado de la Virgen de las Angustias desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial.

En este lugar, posteriormente, se ha celebrado la Eucaristía y la novena dedicada a los cofrades, colaboradores, costaleros y mayordomos de la Cofradía Virgen de las Angustias.

Durante el acto tuvo lugar también la imposición de medallas a los nuevos cofrades, en una jornada acompañada por los bailes del grupo Coros y Danzas El Encinar, así como numerosos fieles.

El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, junto a miembros de la corporación municipal, acompañó a la Cofradía y a los vecinos durante este acto que da comienzo a los días de celebración en honor a la patrona.

La imagen permanecerá en la iglesia hasta que finalicen las fiestas en su honor, el martes día 15.

Mientras tanto, se celebran numerosos actos dentro de una amplia y variada programación elaborada por la propia cofradía.

La primera jornada se dedicó a cofrades, celadores, costaleros y mayordomos de la cofradía de la virgen. A los actos religiosos del domingo se unieron las oración e imposición del manto a mayores y enfermos y rezo del Santo Rosario, actuando el coro parroquial.

Música y ofrendas

El programa incluye novena dedicada a las personas migrantes, con la participación de Rafael Martínez y, de nuevo, el coro parroquial.

La jornada de hoy miércoles día 9 contará con la presencia del Obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, participando ese día religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos y los Hermanos Maristas.

La música estará presente de la mano del dúo Mimi de piano y violín. Ya el viernes tendrán lugar la ofrenda floral y el tradicional ofertorio, en el salón de actos del centro Sociocultural La Inmaculada.

El sábado día 12 habrá un festival musical y el domingo 13 la ofrenda floral de los niños, la entrega de premios de los concursos de dibujo, redacción y fotografía ‘Mi patrona, la virgen de las Angustias’, animación infantil y juegos populares en el Jardincillo y la habitual comida de hermandad.

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El martes día 15 actuará la coral y la Banda de Música, que después acompañará a la virgen en la procesión que la llevará de regreso a la ermita.