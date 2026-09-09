Fiestas
Celebran varios actos en honor a la Virgen de las Angustias, patrona de Navalmoral de la Mata
La imagen ha sido trasladada, recientemente, desde su ermita hasta la iglesia parroquial donde permanecerá hasta el día 15
Con motivo de la celebración de las fiestas en honor a la patrona de Navalmoral de la Mata, cuya festividad tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, se ha llevado a cabo, recientemente, el tradicional traslado de la Virgen de las Angustias desde su ermita hasta la Iglesia Parroquial.
En este lugar, posteriormente, se ha celebrado la Eucaristía y la novena dedicada a los cofrades, colaboradores, costaleros y mayordomos de la Cofradía Virgen de las Angustias.
Durante el acto tuvo lugar también la imposición de medallas a los nuevos cofrades, en una jornada acompañada por los bailes del grupo Coros y Danzas El Encinar, así como numerosos fieles.
El alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, junto a miembros de la corporación municipal, acompañó a la Cofradía y a los vecinos durante este acto que da comienzo a los días de celebración en honor a la patrona.
La imagen permanecerá en la iglesia hasta que finalicen las fiestas en su honor, el martes día 15.
Mientras tanto, se celebran numerosos actos dentro de una amplia y variada programación elaborada por la propia cofradía.
La primera jornada se dedicó a cofrades, celadores, costaleros y mayordomos de la cofradía de la virgen. A los actos religiosos del domingo se unieron las oración e imposición del manto a mayores y enfermos y rezo del Santo Rosario, actuando el coro parroquial.
Música y ofrendas
El programa incluye novena dedicada a las personas migrantes, con la participación de Rafael Martínez y, de nuevo, el coro parroquial.
La jornada de hoy miércoles día 9 contará con la presencia del Obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns, participando ese día religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos y los Hermanos Maristas.
La música estará presente de la mano del dúo Mimi de piano y violín. Ya el viernes tendrán lugar la ofrenda floral y el tradicional ofertorio, en el salón de actos del centro Sociocultural La Inmaculada.
El sábado día 12 habrá un festival musical y el domingo 13 la ofrenda floral de los niños, la entrega de premios de los concursos de dibujo, redacción y fotografía ‘Mi patrona, la virgen de las Angustias’, animación infantil y juegos populares en el Jardincillo y la habitual comida de hermandad.
El martes día 15 actuará la coral y la Banda de Música, que después acompañará a la virgen en la procesión que la llevará de regreso a la ermita.
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